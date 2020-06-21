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Дочь советского генерала рассказала об участии отца в Параде Победы
Дождь, который шел во время Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве, стал для знаменитого советского военачальника, гвардии генерал-майора... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:55
75 лет великой победы
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
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общество
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парад победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), москва, общество

Дочь советского генерала рассказала об участии отца в Параде Победы

10:55 21.06.2020
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© РИА Новости / Семен ФридляндГенерал-майор Глеб Бакланов
Генерал-майор Глеб Бакланов
© РИА Новости / Семен Фридлянд
Генерал-майор Глеб Бакланов. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Дождь, который шел во время Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве, стал для знаменитого советского военачальника, гвардии генерал-майора Глеба Бакланова символом слез, которыми родные оплакивали павших в годы Великой Отечественной войны, об этом РИА Новости рассказала дочь полководца, заслуженная артистка РФ Елена Бакланова.
"Мне выпало счастье гордиться отцом и каждый год в День Победы видеть его на кадрах кинохроники - в фильме "Парад Победителей" 1945 года. Он идет по брусчатке Красной площади впереди сводного полка 1-го Украинского фронта", - сказала Бакланова.
© РИА НовостиЦеремониальный марш сводных полков фронтов на Красной площади 24 июня 1945 года
Церемониальный марш сводных полков фронтов на Красной площади 24 июня 1945 года
© РИА Новости
Церемониальный марш сводных полков фронтов на Красной площади 24 июня 1945 года
"Отец несколько раз рассказывал про этот парад и особенно про подготовку к нему. В мае 1945-го корпус, которым он командовал, располагался южнее Праги. Неожиданно отца вызвали в штаб армии и вручили приказ маршала Конева о назначении командиром сводного полка 1-го Украинского фронта. Генералу Бакланову предписывалось укомплектовать полк для участия в Параде Победы", - вспоминает дочь генерала.
Каждый батальон полка должен был представлять род войск и возглавляться генералом этих войск, обязательно Героем Советского Союза. Для расположения сводного полка выделили казармы в Дрездене. В составе сформированного полка числилось 98 Героев Советского Союза, несколько офицеров – дважды Героев и легендарный трижды Герой Советского Союза летчик Александр Покрышкин.
"Иван Степанович Конев лично контролировал подготовку к параду. Времени было немного, поэтому на плацу занимались по 8 часов в день. Сначала все движения отрабатывались индивидуально, командиры-инструкторы работали с каждым участником. Через две недели полк отправили в Москву. Отец вылетел на самолете раньше, чтобы познакомиться с местом и условиями московских тренировок. Репетиции в Москве продолжались с прежней интенсивностью", - говорит дочь генерала.
© РИА Новости / Михаил ОзерскийПарад на Красной площади в Москве в ознаменование победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне 24 июня 1945 года
Парад на Красной площади в Москве в ознаменование победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне 24 июня 1945 года
© РИА Новости / Михаил Озерский
Парад на Красной площади в Москве в ознаменование победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне 24 июня 1945 года

Объятия матери

"24 июня 1945 года. Полк выстроен на внутреннем дворе казарм, отец говорит напутственные слова, и колонны одетых в парадную форму гвардейцев чеканным шагом идут по улице Новой Басманной. Здесь прошло детство и юность отца", - рассказывает собеседница агентства.
"Вдоль всей дороги стоят москвичи, и вдруг отец видит своего старого учителя, Алексея Николаевича Петропавловского. Он стоит, опираясь на палочку, среди знакомых и друзей по дому. Обнимая Алексея Николаевича на мостовой родной Басманной, отец вспомнил свои школьные годы, и почувствовал себя одним из его учеников, выдержавших страшный экзамен войны. А глаза учителя светились любовью и гордостью за своего ученика", - вспоминает Бакланова слова отца.
Улицы, переулки, площади – все они были заполнены людьми, играла музыка, гремели оркестры.
"У самых Кировских ворот отец увидел в толпе взволнованное лицо своей мамы (моей бабушки). И опять он не мог пройти мимо, неожиданно для себя ринулся к матери… "Глеб, Глеб" – шепчет мать, тронутая моим порывом, и обнимает мою шею сухими, сморщенными руками", - вспоминал отец в своих мемуарах об этом моменте. Бабушка, в свою очередь, часто рассказывала, как ее любимый Глеб, ее дорогой мальчик шел во главе полка героев войны", - говорит Бакланова.
© РИА Новости / Яков Халип / Перейти в фотобанкКомандование I Украинского фронта на Параде Победы.
Командование I Украинского фронта на Параде Победы.
© РИА Новости / Яков Халип
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Командование I Украинского фронта на Параде Победы.

Дождь словно слезы

"Отец вспоминал, что в этот день он будто летел, восторг переполнял его сердце. Он стоял на Красной площади и вспоминал, как двенадцать лет назад принимал здесь присягу, как участвовал в довоенных парадах. Но в прошедшее десятилетие вместилась целая взрослая жизнь", - рассказывает Бакланова.
"Стоя перед сводным полком, отец вспоминал погибших друзей-однополчан, которые не могут пройти с ним в этом победном строю. Праздничный день не был солнечным, с неба лил дождь, словно слезы матерей, жен и детей павших в этой войне. Небо плакало вместе с ними. Я всегда вспоминаю слова отца о его чувствах под этим дождем", - говорит дочь генерала. "Очень правильно, что юбилейный парад Победы пройдет ровно через 75 лет именно в этот день", - сказала Бакланова.
Кадр из документального фильма Парад 1945 года
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Гвардии генерал-майор, Герой Советского Союза Глеб Владимирович Бакланов (1910-1976) был одним из самых молодых генералов Красной армии.
В РККА с 1932 года. Служил на разных должностях в 1-й Московской Пролетарской дивизии. Участник советско-финской войны 1939-1940 годов в должности начальника штаба 541-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии.
С первых дней Великой Отечественной войны капитан Бакланов в действующей армии в той же должности, с августа 1941 года - командир 175-го мотострелкового полка в той же дивизии на Западном фронте. Участник оборонительных боев в Белоруссии и Смоленского сражения. Был тяжело ранен и представлен к увольнению из армии по инвалидности. Добился возвращения в строй, с ноября 1941 года - командир батальона курсантов Омского военного пехотного училища. Однако там быстро сумел добиться отправления на фронт и в январе 1942 года назначен командиром 157-й стрелковой бригады 11-й армии Северо-Западного фронта, отличившейся в боях под Старой Руссой.
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С июня 1942 года - командир 299-й стрелковой дивизии, которая в составе 66-й армии Сталинградского, а затем Донского фронтов вела успешные бои в ходе Сталинградской битвы. С мая 1943 года - командир 13-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии на Воронежском и 2-м Украинском фронтах. Дивизия сражалась в Курской битве, принимала участие в освобождении Полтавы, Кременчуга и форсировании Днепра.
Осенью и зимой 1943 года участвовал в Нижнеднепровской операции советских войск, в январе 1944 - в Кировоградской операции. В марте 1944 года дивизия под командованием генерал-майора Бакланова в составе войск 2-го Украинского фронта в ходе Уманско-Ботошанской операции, участвовала в прорыве обороны противника южнее Кировограда и, развивая наступление, 22 марта 1944 года овладела городом Первомайск. Летом 1944 года в составе 1-го Украинского фронта вновь отличился в Львовско-Сандомирской операции.
С августа 1944 года Глеб Бакланов - командир 34-го гвардейского стрелкового корпуса в 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта. Корпус участвовал в Висло-Одерской, Нижне-Силезской и Верхне-Силезской операциях, в том числе в боях по окружению 50-тысячной группировки фашистов в городе Бреслау. В апреле 1945 года принимал участие в Берлинской операции, в прорыве обороны противника на реке Нейсе, форсировании Шпрее и Эльбы, в овладении рядом городов. В мае 1945 года в ходе Пражской операции частями корпуса с ходу был взят Дрезден. За это корпусу было присвоено почетное наименование "Дрезденский".
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