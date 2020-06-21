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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573252902.html
В России за сутки умерли 109 человек с COVID-19
За сутки в России умерли 109 человек с коронавирусом, за все время — 8111, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
санкт-петербург
общество
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570541251_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_45fc0ed914b1706cbc9f794b54cf9929.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 109 человек с COVID-19

10:49 21.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Водитель машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. За сутки в России умерли 109 человек с коронавирусом, за все время — 8111, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 109 летальных случаев... За весь период по России умерло 8 111 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 32 человека умерли в Москве, 26 — в Санкт-Петербурге.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваСанкт-ПетербургОбщество
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