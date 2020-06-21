В России за сутки 5119 человек выздоровели от COVID-19

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. За сутки в России выписаны 5 119 человек после лечения коронавирусной инфекции COVID-19, за все время выздоровели 339 711, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.