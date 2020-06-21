https://ria.ru/20200621/1573252788.html
В России за сутки 5119 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 5 119 человек после лечения коронавирусной инфекции COVID-19, за все время выздоровели 339 711, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:47
2020-06-21T10:47
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московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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