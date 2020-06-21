Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573252788.html
В России за сутки 5119 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 5 119 человек после лечения коронавирусной инфекции COVID-19, за все время выздоровели 339 711, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_299:376:2835:1803_1400x0_80_0_0_a84c0a9627e4eb87fd9e0e4b638ec7a0.jpg
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_299:376:2835:1803_1400x0_80_0_0_a84c0a9627e4eb87fd9e0e4b638ec7a0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_286:15:2846:1935_1400x0_80_0_0_2a1c690ebacd447c1c469650e15a28ab.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_330:357:2020:2047_1400x0_80_0_0_6eb8d03789f7f788d6b57de55699b16f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки 5119 человек выздоровели от COVID-19

10:47 21.06.2020
245
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. За сутки в России выписаны 5 119 человек после лечения коронавирусной инфекции COVID-19, за все время выздоровели 339 711, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 119 человек ... За весь период выписано по выздоровлению по России – 339 711", - говорится в сообщении.
В частности, 1202 человека выписаны в Подмосковье, 1007 — в Москве, 498 — в Санкт-Петербурге.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
510203
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Водитель машины скорой помощи
В России за сутки умерли 109 человек с COVID-19
Медик у машины скорой помощи
В Москве выявили 968 новых случаев COVID-19
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
В России выявили 7728 новых случаев заражения коронавирусом
Врач скорой медицинской помощи в Москве
В Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В оперштабе назвали регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19
Сжигание использованных масок в Киеве
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 36 560
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся более 360 пациентов
Опубликовано видео с места, где нашли замурованного в бетон мальчика
Опубликовано видео с места, где нашли замурованного в бетон мальчика
Сергей Собянин с работниками скорой помощи
Собянин поблагодарил медиков за тысячи спасенных жизней
Президент РФ Владимир Путин
Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя труда
Врачи
В Москве день медработника отмечают более 180 тысяч специалистов
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
В центре "Вороновское" лечатся более 200 пациентов с COVID-19
Пустая больничная палата
В Москве еще 1007 пациентов выздоровели от COVID-19
Украинский военный
В ВС Украины выявили восемь новых случаев COVID-19
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
В Сингапуре число случаев COVID-19 превысило 42 тысячи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:05В Москве подтопило более 30 участков дорог
12:03В Роспотребнадзоре разъяснили правила ношения масок в детских лагерях
12:03Путин наградил около 900 медиков новой медалью Луки Крымского
12:01Главврач больницы Сперанского в Москве оценил награду президента
11:54Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень
11:51Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
11:51В ЛНР заявили об обстрелах двух поселков в Донбассе
11:50Путин разъяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов
11:49В летних лагерях ожидают около пяти миллионов детей в этом сезоне
11:46Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России
11:46В Миннеаполисе один человек погиб при стрельбе
11:41Лукашенко заявил, что не допустит возрождения идей нацизма в Белоруссии
11:38Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
11:37В Израиле изобрели технологию очистки масок с помощью зарядки телефона
11:37В Ивановской области число пациентов с COVID-19 превысило четыре тысячи
11:36Путин рассказал, чем занимается в свободное время
11:34Из Ташкента в Екатеринбург вылетел вывозной рейс с россиянами
11:29В КБР прибыла медпомощь для борьбы с COVID-19 из ОАЭ
11:28В ДНР число случаев COVID-19 превысило тысячу
11:26Югра пятый день подряд обновляет рекорд по числу новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния