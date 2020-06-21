Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,9 тысячи

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 21 июня 2020 года лабораторно подтверждено 53 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3903 случая заболевания", - говорится в сообщении.