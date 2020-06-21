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Распространение нового коронавируса
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Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,9 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 53 и составило 3903, сообщило управление... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимирская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимирская область

Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,9 тысячи

10:06 21.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 53 и составило 3903, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 21 июня 2020 года лабораторно подтверждено 53 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3903 случая заболевания", - говорится в сообщении.
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Во Владимире выявлены 762 случая COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 614, в Петушинском районе - 485, в Муроме - 352, в Александровском районе - 323, в Ковровском районе - 272, Собинском - 215.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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