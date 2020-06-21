Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,9 тысячи

ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 53 и составило 3903, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 21 июня 2020 года лабораторно подтверждено 53 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3903 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире выявлены 762 случая COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 614, в Петушинском районе - 485, в Муроме - 352, в Александровском районе - 323, в Ковровском районе - 272, Собинском - 215.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 2169 пациентов, скончались 50.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.