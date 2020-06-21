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Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T09:59
михаил мишустин
экономика
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Никому не советую переходить на газ. Очень мало машин выдержут газ. Некоторые субару выдерживают его, ну и старые движки где клапана потолще и постабильнее. Я перестроил в 2004м году мазду 6 на газ, в итоге сгоревшие клапана итд. В конце на 0 вышло. Ничего не выиграл
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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михаил мишустин, экономика

Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

09:59 21.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗаправочные колонки на газозаправочной станции
Заправочные колонки на газозаправочной станции
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Заправочные колонки на газозаправочной станции. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
Изменения вносятся в одно из приложений к госпрограмме "Развитие энергетики", которое определяет правила предоставления субсидий гражданам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на газе.
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"Государство будет субсидировать больше половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщается на сайте.
Уточняется, что новый порядок подразумевает повышение в 2020 году нормативов субсидирования в два раза – с действующих 30% до 60% общей стоимости работ.
"Госпрограмма "Развитие энергетики" предусматривает увеличение объёма потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года. Одновременно ведётся работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры. В течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тысяч газовых заправок", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что принятое решение простимулирует перевод транспорта с бензина на газ и поддержит спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан.
Министерству энергетики РФ поручено разместить программу "Развитие энергетики" с изменениями на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ России в интернете в двухнедельный срок со дня официального опубликования постановления.
94623118
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Михаил МишустинЭкономика
Популярные комментарии
Никому не советую переходить на газ. Очень мало машин выдержут газ. Некоторые субару выдерживают его, ну и старые движки где клапана потолще и постабильнее. Я перестроил в 2004м году мазду 6 на газ, в итоге сгоревшие клапана итд. В конце на 0 вышло. Ничего не выиграл
21 июня, 10:22
русский немец
700004
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