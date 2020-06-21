Глава депздрава Москвы поздравил медиков с профессиональным праздником

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Руководитель департамента здравоохранения Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в поздравлении коллегам с Днем медицинского работника отметил высочайший профессионализм московских медиков, добавив, что еще никогда будущее настолько не зависело от их знаний и опыта, поздравление опубликовано в воскресенье на сайте ведомства.

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом президиума Верховного совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". В 2020 году День медицинского работника отмечается 21 июня.

"Месяцы борьбы с эпидемией по-настоящему раскрыли ценность профессии медицинского работника, ее неоценимую роль в жизни каждого человека. Еще никогда наше будущее настолько не зависело от опыта, труда и знаний врачей, медицинских сестер, специалистов больниц, поликлиник, скорой медицинской помощи, фельдшеров, лаборантов, санитаров. Жертвуя своим временем, здоровьем в это непростое время, команда московских медиков в очередной раз продемонстрировала высочайший профессионализм, верность своему долгу и самоотверженность", - говорится в поздравлении Хрипуна.

По его словам, этот день объединяет более 180 тысяч специалистов московского здравоохранения, которые сегодня трудятся в столичных больницах и поликлиниках, на подстанциях скорой помощи, в диагностических лабораториях, научных и образовательных организациях.

Он добавил, что работа медиков не останавливалась ни на секунду, они были рядом, чтобы ни случилось. Нет на свете человека, который бы не сказал слова искренней благодарности в адрес медицинских работников.

"Наш любимый город постепенно возвращается к привычному ритму своей жизни, но главное, что здоровье москвичей находится в надежных руках лучших столичных медиков. Большое спасибо за ваш самоотверженный труд. С праздником дорогие коллеги! Новых профессиональных достижений и успехов! Здоровья вам и вашим семьям", - заключил Хрипун.