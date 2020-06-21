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https://ria.ru/20200621/1573249899.html
В Киргизии число случаев COVID-19 превысило три тысячи
Количество выявленных случаев коронавируса в Киргизии превысило 3 тысячи, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T08:39
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии число случаев COVID-19 превысило три тысячи

08:39 21.06.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 21 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев коронавируса в Киргизии превысило 3 тысячи, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 21 июня 2020 года по республике зарегистрировано 170 новых случаев СOVID-19, 56 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
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По словам собеседника агентства, накануне скончались два пациента, инфицированные COVID-19: женщина 1974 года рождения в Токмакской территориальной больнице и мужчина 1969 года рождения в железнодорожной больнице. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 30 пациентов. В стационарах остаются 528 человек, из них 11 - в реанимации.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 10 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 556 работников медицинской сферы.
Таким образом, на воскресенье общее количество выявленных зараженных в Киргизии возросло до 3151. Умерли 37 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2011 пациентов.
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