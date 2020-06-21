В Киргизии число случаев COVID-19 превысило три тысячи

"На 21 июня 2020 года по республике зарегистрировано 170 новых случаев СOVID-19, 56 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, накануне скончались два пациента, инфицированные COVID-19: женщина 1974 года рождения в Токмакской территориальной больнице и мужчина 1969 года рождения в железнодорожной больнице. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 30 пациентов. В стационарах остаются 528 человек, из них 11 - в реанимации.