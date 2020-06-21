В Кузбассе за сутки выявили 75 случаев COVID-19

КЕМЕРОВО, 21 июн - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявлен у 75 жителей Коронавирус за последние сутки выявлен у 75 жителей Кузбасса , что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева

Предыдущий максимальный прирост в Кузбассе был 12 июня – 68 заболевших за сутки.

"Еще у семидесяти пяти пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Двадцать семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 507 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 837 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Осинниках, Как сообщили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 21 новый случай выявлен в Новокузнецке , 18 – в Кемерово , 13 – в Междуреченске , четыре – в Анжеро-Судженске , по три – в Ленинске-Кузнецком Юрге , два – в Белово , по одному – в Беловском, Ижморском, Кемеровском, Крапивинском, Таштагольском, Тисульском, Юргинском и Яйском районах.

"Из новых заболевших 10 человек в Новокузнецке – это заболевания в ранее упоминающемся пансионате, там продлены карантинные мероприятия ещё на 14 дней", – уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре.

Среди новых выздоровевших - девять жителей Новокузнецка, трое – из Междуреченска, четверо – из Кемерово, пятеро – из Белово, по одному – из Осинников, Гурьевска Прокопьевска , Прокопьевского, Новокузнецкого и Кемеровского районов.

По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлены 1352 случая заражения коронавирусом. Восемь человек скончались, 507 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8501 человек.