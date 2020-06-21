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Распространение нового коронавируса
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В Кузбассе за сутки выявили 75 случаев COVID-19
Коронавирус за последние сутки выявлен у 75 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, следует из сообщения губернатора... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T08:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, кемеровская область

В Кузбассе за сутки выявили 75 случаев COVID-19

08:10 21.06.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 21 июн - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявлен у 75 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
Предыдущий максимальный прирост в Кузбассе был 12 июня – 68 заболевших за сутки.
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"Еще у семидесяти пяти пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Двадцать семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 507 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 837 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как сообщили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 21 новый случай выявлен в Новокузнецке, 18 – в Кемерово, 13 – в Междуреченске, четыре – в Анжеро-Судженске, по три – в Ленинске-Кузнецком, Осинниках, Юрге, два – в Белово, по одному – в Беловском, Ижморском, Кемеровском, Крапивинском, Таштагольском, Тисульском, Юргинском и Яйском районах.
"Из новых заболевших 10 человек в Новокузнецке – это заболевания в ранее упоминающемся пансионате, там продлены карантинные мероприятия ещё на 14 дней", – уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре.
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Среди новых выздоровевших - девять жителей Новокузнецка, трое – из Междуреченска, четверо – из Кемерово, пятеро – из Белово, по одному – из Осинников, Гурьевска, Прокопьевска, Прокопьевского, Новокузнецкого и Кемеровского районов.
По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлены 1352 случая заражения коронавирусом. Восемь человек скончались, 507 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8501 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКемеровская область
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