Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573249443.html
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 6,2 тысячи
Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 191 человека и достигло 6216, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T08:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
шавкат мирзиеев
ташкент
узбекистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_0:0:999:562_1400x0_80_0_0_f3c07647a66c198a5a76a9bf815fe508.jpg
https://ria.ru/20200617/1573048197.html
https://ria.ru/20200618/1573122476.html
1
ташкент
узбекистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_0:0:999:562_1400x0_80_0_0_f3c07647a66c198a5a76a9bf815fe508.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_244:0:993:562_1400x0_80_0_0_3ab28818b20c5e96c7756011d27fba8a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_294:0:856:562_1400x0_80_0_0_0ac07ea92942de7830a10dcc3a32f996.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, шавкат мирзиеев, ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 6,2 тысячи

08:09 21.06.2020
395
© Sputnik / Дильшода РахматоваУзбекистан
Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 21 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 191 человека и достигло 6216, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру субботы число зарегистрированных случаев составляло 6025, 19 пациентов скончались, 4273 выздоровели. Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.
Пассажирский самолет Boeing 777
17 июня, 11:00
Узбекистан введет режим "открытого неба" во всех региональных аэропортах

"По состоянию на 21 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 6216", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 4290. В субботу из больниц были выписаны 17 человек, в пятницу – 74, в четверг – 68. Сейчас на лечении находятся 1907 пациентов с COVID-19, в том числе 15 - в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
18 июня, 13:55Распространение нового коронавируса
В правительстве Узбекистана выявили двух заболевших COVID-19
Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
110100
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Шавкат МирзиеевТашкентУзбекистанВ мире
Рекомендуем
Виды города Белград
В Сербии началось голосование на парламентских и местных выборах
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии число случаев COVID-19 превысило три тысячи
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 400 тысяч
Военная база США в Японии
СМИ: Япония намерена аннулировать план размещения системы ПРО США
Египетские военнослужащие
Эксперты оценили вероятность прямого вмешательства Египта в Ливии
Air Moldova
Чартер доставит из Кишинева в Москву 119 пассажиров
Афиша Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве во время периода самоизоляции
Собянин рассказал о мерах по поддержке столичных театров
Кадр из мультфильма Зверополис
СМИ: авторы "Зверополиса" работают над новым мультфильмом о волшебниках
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
В Китае за сутки выявили 26 случаев COVID-19
Медик у машины скорой помощи
В Новосибирской области выявили 105 новых случаев COVID-19
Военные США в Ираке
Американская коалиция уничтожила три укрытия ИГ* на севере Ирака
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее за сутки зафиксировали 48 случаев COVID-19
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 687 случаев коронавируса
Алексей Пушков
Пушков заявил о "смерти" американского мифа
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Кузбассе за сутки выявили 75 случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:01Главврач больницы Сперанского в Москве оценил награду президента
11:54Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень
11:51Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
11:51В ЛНР заявили об обстрелах двух поселков в Донбассе
11:50Путин разъяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов
11:49В летних лагерях ожидают около пяти миллионов детей в этом сезоне
11:46Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России
11:46В Миннеаполисе один человек погиб при стрельбе
11:41Лукашенко заявил, что не допустит возрождения идей нацизма в Белоруссии
11:38Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
11:37В Израиле изобрели технологию очистки масок с помощью зарядки телефона
11:37В Ивановской области число пациентов с COVID-19 превысило четыре тысячи
11:36Путин рассказал, чем занимается в свободное время
11:34Из Ташкента в Екатеринбург вылетел вывозной рейс с россиянами
11:29В КБР прибыла медпомощь для борьбы с COVID-19 из ОАЭ
11:28В ДНР число случаев COVID-19 превысило тысячу
11:26Югра пятый день подряд обновляет рекорд по числу новых случаев COVID-19
11:21В Кабардино-Балкарии умерли еще два пациента с COVID-19
11:14В Эстонии за сутки не выявили новых случаев COVID-19
11:13В Киеве нашли одного погибшего под завалами дома, где прогремел взрыв
Лента новостейМолния