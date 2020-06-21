В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 6,2 тысячи

"По состоянию на 21 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 6216", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 4290. В субботу из больниц были выписаны 17 человек, в пятницу – 74, в четверг – 68. Сейчас на лечении находятся 1907 пациентов с COVID-19, в том числе 15 - в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.