Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200621/1573249361.html
СМИ: Япония намерена аннулировать план размещения системы ПРО США
Правительство Японии в ходе намеченного на предстоящую неделю заседания совета национальной безопасности намерено аннулировать план по размещению американских... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T08:04
таро коно
синдзо абэ
япония
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155130/13/1551301346_0:104:1280:824_1400x0_80_0_0_4ea09598b76f827dbbc9d95e6ba1fb3a.jpg
https://ria.ru/20200619/1573160414.html
https://ria.ru/20200616/1572981102.html
2
япония
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155130/13/1551301346_0:104:1280:824_1400x0_80_0_0_4ea09598b76f827dbbc9d95e6ba1fb3a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155130/13/1551301346_112:0:1251:854_1400x0_80_0_0_d3402e544778fa769a0129b32fea8900.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155130/13/1551301346_254:0:1108:854_1400x0_80_0_0_805d5107ab7da9cba8b1cad5ed2d30d0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
таро коно, синдзо абэ, япония, сша, в мире

СМИ: Япония намерена аннулировать план размещения системы ПРО США

08:04 21.06.2020
3002
© РИА Новости / Иван ЗахарченкоВоенная база США в Японии
Военная база США в Японии
© РИА Новости / Иван Захарченко
Военная база США в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 21 июн – РИА Новости. Правительство Японии в ходе намеченного на предстоящую неделю заседания совета национальной безопасности намерено аннулировать план по размещению американских наземных систем противоракетной обороны Aegis Ashore, передает телеканал NHK.
"Премьер-министр Синдзо Абэ и ответственные министры с высокой вероятностью проведут совет национальной безопасности страны на этой неделе и аннулируют план размещения", - отмечает телеканал со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Военная база США в Японии
19 июня, 05:49
США считают план размещения ПРО в Японии "остановленным"
Ранее на этой неделе глава японского министерства обороны Таро Коно заявил об остановке процесса развертывания наземных систем ПРО в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года, радиус этих систем, как ожидалось, мог бы покрывать всю страну. Министр аргументировал это тем, что коррективы, необходимые для того, чтобы обеспечить падение ракетных ускорителей после запуска строго в границах полигона, а не на жилые кварталы, потребуют слишком больших финансовых затрат и времени.
После этого в рядах парламентариев развернулось обсуждение о том, каким образом можно было бы заполнить образовавшийся "оборонный вакуум". Одним из вариантов стало предложение о приобретении крылатых ракет большой дальности. Также было не ясно, является ли решение правительства Японии временным или же окончательным.
США, в свою очередь, заявили о том, что считают план размещения в Японии наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore "остановленным", но не отмененным. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что дальнейшая стратегия безопасности страны будет рассмотрена этим летом.
Тосимицу Мотэги
16 июня, 09:12
МИД Японии: отказ от размещения систем ПРО не повлияет на отношения с США
Решение о размещении на территории Японии двух американских наземных комплексов Aegis Ashore было принято правительством страны в 2017 году на фоне продолжавших пусков северокорейских ракет. Их планировалось развернуть в префектурах Акита на северо-западе и в Ямагути на юго-западе страны. В таком случае, как ожидалось, радиус их действия мог бы покрыть всю Японию. Стоимость каждой установки оценивалась в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов), а введение в строй планировалось до 2023 года.
Россия неоднократно давала понять, что такие намерения Японии не улучшают обстановку в сфере стратегической стабильности в регионе и не могут не учитываться при ведении переговоров с Токио по проблематике мирного договора.
3481224
Обсудить 2
Таро КоноСиндзо АбэЯпонияСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Центрального банка РФ
Банк России резко снизил ставку. Что будет с долларом, вкладами, ипотекой
Алексей Пушков
Пушков заявил о "смерти" американского мифа
Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
Школьные рюкзаки
Школьникам задали написать сочинение о собственных похоронах
Интрузия сиенита (светло-серое) на острове Кергелен приподнимает базальты океанической коры (темное). Королевские пингвины дают представление о масштабе
Ученые обнаружили новый континент, зарождающийся в Индийском океане
Фотоснимок коронавируса
Глава ВОЗ предупредил о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Опубликовано видео с места, где нашли замурованного в бетон мальчика
Опубликовано видео с места, где нашли замурованного в бетон мальчика
Новороссийск
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Солнечное затмение
Россияне увидят редкое солнечное затмение
Солнечное затмение
Россияне увидят кольцеобразное солнечное затмение
Девушка придерживает рукой грудь
Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
Египетские военнослужащие
Эксперты оценили вероятность прямого вмешательства Египта в Ливии
Агитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске
Борьба против поправок к Конституции как "последний и решительный бой"
Актёр Михаил Ефремов
Адвокат Ефремова ответил на сообщения о "суицидальных мыслях" актера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:54Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень
11:51Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
11:51В ЛНР заявили об обстрелах двух поселков в Донбассе
11:50Путин разъяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов
11:49В летних лагерях ожидают около пяти миллионов детей в этом сезоне
11:46Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России
11:46В Миннеаполисе один человек погиб при стрельбе
11:41Лукашенко заявил, что не допустит возрождения идей нацизма в Белоруссии
11:38Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
11:37В Израиле изобрели технологию очистки масок с помощью зарядки телефона
11:37В Ивановской области число пациентов с COVID-19 превысило четыре тысячи
11:36Путин рассказал, чем занимается в свободное время
11:34Из Ташкента в Екатеринбург вылетел вывозной рейс с россиянами
11:29В КБР прибыла медпомощь для борьбы с COVID-19 из ОАЭ
11:28В ДНР число случаев COVID-19 превысило тысячу
11:26Югра пятый день подряд обновляет рекорд по числу новых случаев COVID-19
11:21В Кабардино-Балкарии умерли еще два пациента с COVID-19
11:14В Эстонии за сутки не выявили новых случаев COVID-19
11:13В Киеве нашли одного погибшего под завалами дома, где прогремел взрыв
11:09На Бали планируют принимать туристов в сентябре
Лента новостейМолния