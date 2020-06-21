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Распространение нового коронавируса
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В Южной Корее за сутки зафиксировали 48 случаев COVID-19
Южная Корея зарегистрировала 48 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 421, выздоровели 10 868, сообщила организация Центров... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T06:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
южная корея
в мире
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коронавирус covid-19, южная корея, в мире

В Южной Корее за сутки зафиксировали 48 случаев COVID-19

06:41 21.06.2020
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© AP Photo / Yun Jai-hyoungСотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
© AP Photo / Yun Jai-hyoung
СЕУЛ, 21 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 48 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 421, выздоровели 10 868, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Уже три недели ежедневное количество новых зараженных держалось в коридоре 30-60 человек, но 20 июня достигало 67.
По данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), 40 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, восемь завезены из-за границы. Географически 17 случаев зафиксированы в Сеуле, еще по 10 в провинции Кёнгидо и Тэджоне, остальные по всей стране. Четыре случая были выявлены на карантинном досмотре.
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За прошедшие сутки из больниц выписаны 12 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 868, что составляет 87,5%. Число жертв достигло 280 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже 1,17 миллиона человек.
Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1435 случаев завезли из-за границы, из них примерно 83% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 630 зараженных.
Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 277. В Сеуле уже 193 человека подхватили коронавирус на фирме сырья для биодобавок, а 70 человек – в спортзалах. Не менее 147 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 119 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяВ мире
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