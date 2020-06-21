В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19

МЕХИКО, 21 июн - РИА Новости. Число заразившихся новым видом Число заразившихся новым видом коронавируса Мексике достигло 175 202, от осложнений скончались 20 781 человек, сообщил минздрав Мексики.

"Всего лабораторным способом коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у 175 202 человек, из них 23 567 продемонстрировали симптомы в последние 14 дней и болеют в настоящий момент", - сказал глава эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Суточный прирост заражений составил 4717, или 2,8% от общего числа, за 24 часа подтверждены 387 летальных случаев, которые произошли за последние 10 дней.

Минздрав на следующей неделе обновил индикатор эпидемиологической угрозы, согласно которому для 17 штатов из 32 максимальная угроза красного уровня снижена до оранжевого - высокая опасность.

В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Парикмахерским и салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут принимать 25% посетителей, рестораны и отели - 30-40%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.