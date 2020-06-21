Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573247961.html
В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
Число заразившихся новым видом коронавируса в Мексике достигло 175 202, от осложнений скончались 20 781 человек, сообщил минздрав Мексики. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T03:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мексика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1537_1400x0_80_0_0_8547a78d097b1d830fcfa0562d0eba71.jpg
мексика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1537_1400x0_80_0_0_8547a78d097b1d830fcfa0562d0eba71.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_a2dc979e068d6e2658d18ad045905f62.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_682:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_cbef8804877ea71fe601eb6e33562a3a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, мексика, в мире

В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19

03:49 21.06.2020
296
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 21 июн - РИА Новости. Число заразившихся новым видом коронавируса в Мексике достигло 175 202, от осложнений скончались 20 781 человек, сообщил минздрав Мексики.
"Всего лабораторным способом коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у 175 202 человек, из них 23 567 продемонстрировали симптомы в последние 14 дней и болеют в настоящий момент", - сказал глава эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
Суточный прирост заражений составил 4717, или 2,8% от общего числа, за 24 часа подтверждены 387 летальных случаев, которые произошли за последние 10 дней.
Минздрав на следующей неделе обновил индикатор эпидемиологической угрозы, согласно которому для 17 штатов из 32 максимальная угроза красного уровня снижена до оранжевого - высокая опасность.
В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Парикмахерским и салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут принимать 25% посетителей, рестораны и отели - 30-40%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
В Калининградской области загорелся детский дом
Американский певец Принс
Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
Девушка придерживает рукой грудь
Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
Предвыборный митинг президента США Дональда Трампа
СМИ: на митинге Трампа не соблюдали рекомендации по борьбе с COVID-19
Президент США Дональд Трамп
Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
В Китае за сутки выявили 26 случаев COVID-19
На месте нападения вооруженного ножом мужчины в Рединге, Великобритания
Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
Военные США в Ираке
Американская коалиция уничтожила три укрытия ИГ* на севере Ирака
Новороссийск
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Президент США Дональд Трамп во время выпускной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте
Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 400 тысяч
Президент США Дональд Трамп
Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
Врач держит стетоскоп
Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
Трудовая книжка
Эксперт дала советы, что делать при потере работы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:54Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень
11:51Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
11:51В ЛНР заявили об обстрелах двух поселков в Донбассе
11:50Путин разъяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов
11:49В летних лагерях ожидают около пяти миллионов детей в этом сезоне
11:46Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России
11:46В Миннеаполисе один человек погиб при стрельбе
11:41Лукашенко заявил, что не допустит возрождения идей нацизма в Белоруссии
11:38Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
11:37В Израиле изобрели технологию очистки масок с помощью зарядки телефона
11:37В Ивановской области число пациентов с COVID-19 превысило четыре тысячи
11:36Путин рассказал, чем занимается в свободное время
11:34Из Ташкента в Екатеринбург вылетел вывозной рейс с россиянами
11:29В КБР прибыла медпомощь для борьбы с COVID-19 из ОАЭ
11:28В ДНР число случаев COVID-19 превысило тысячу
11:26Югра пятый день подряд обновляет рекорд по числу новых случаев COVID-19
11:21В Кабардино-Балкарии умерли еще два пациента с COVID-19
11:14В Эстонии за сутки не выявили новых случаев COVID-19
11:13В Киеве нашли одного погибшего под завалами дома, где прогремел взрыв
11:09На Бали планируют принимать туристов в сентябре
Лента новостейМолния