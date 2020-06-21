Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter

ЛОНДОН, 21 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Инцидент в парке английского Инцидент в парке английского Рединга не связан с прошедшим ранее в городе митингом в защиту прав чернокожего населения Black Lives Matter, заявила региональная полиция.

В субботу вечером в парке неподалеку от центра города произошел инцидент, в ходе которого, по сообщениям пользователей соцсетей, неизвестный напал с ножом на людей. Официальной информации о происшествии не приводится, пользователи соцсетей говорят о трех погибших и нескольких пострадавших. Полиция просит воздержаться от спекуляций и обещает проинформировать о случившемся позже.

"Нет свидетельств, что этот инцидент связан с акцией Black Lives Matter, которая сегодня прошла в Рединге", - написало полицейское управление по региону долины реки Темзы в Twitter.

Ранее полиция сообщала, что подозреваемый в нападении задержан, при ЧП были ранены несколько человек. СМИ уточнили, что задержанный является выходцем из Ливии

По неподтвержденным данным СМИ, три человека погибли при нападении, следствие изучает, был ли инцидент связан с терроризмом. Королевская больница графства Беркшир заявила, что приняла двух раненых при инциденте.

Местные власти просят жителей не посещать центр города, глава МВД страны Прити Пател заявила о том, что обеспокоена произошедшим. Премьер Борис Джонсон выразил сочувствие пострадавшим и поблагодарил полицию за быстрое реагирование.

Оцепление вокруг парка сохраняется, на месте работают следователи.