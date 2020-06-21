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Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
Инцидент в парке английского Рединга не связан с прошедшим ранее в городе митингом в защиту прав чернокожего населения Black Lives Matter, заявила региональная... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T08:55
рединг
великобритания
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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рединг, великобритания, в мире

Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter

02:42 21.06.2020 (обновлено: 08:55 21.06.2020)
435
© REUTERS / Peter CziborraНа месте нападения вооруженного ножом мужчины в Рединге, Великобритания
На месте нападения вооруженного ножом мужчины в Рединге, Великобритания
© REUTERS / Peter Cziborra
ЛОНДОН, 21 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Инцидент в парке английского Рединга не связан с прошедшим ранее в городе митингом в защиту прав чернокожего населения Black Lives Matter, заявила региональная полиция.
В субботу вечером в парке неподалеку от центра города произошел инцидент, в ходе которого, по сообщениям пользователей соцсетей, неизвестный напал с ножом на людей. Официальной информации о происшествии не приводится, пользователи соцсетей говорят о трех погибших и нескольких пострадавших. Полиция просит воздержаться от спекуляций и обещает проинформировать о случившемся позже.
"Нет свидетельств, что этот инцидент связан с акцией Black Lives Matter, которая сегодня прошла в Рединге", - написало полицейское управление по региону долины реки Темзы в Twitter.
Ранее полиция сообщала, что подозреваемый в нападении задержан, при ЧП были ранены несколько человек. СМИ уточнили, что задержанный является выходцем из Ливии.
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По неподтвержденным данным СМИ, три человека погибли при нападении, следствие изучает, был ли инцидент связан с терроризмом. Королевская больница графства Беркшир заявила, что приняла двух раненых при инциденте.
Местные власти просят жителей не посещать центр города, глава МВД страны Прити Пател заявила о том, что обеспокоена произошедшим. Премьер Борис Джонсон выразил сочувствие пострадавшим и поблагодарил полицию за быстрое реагирование.
Оцепление вокруг парка сохраняется, на месте работают следователи.
В городе, находящемся примерно в 65 километрах к западу от Лондона, проживает около 350 тысяч человек. В субботу по Редингу, как и по многим другим городам Британии, прошли уже ставшие традиционными шествия в поддержку прав чернокожего населения. Все они завершились мирно и без значительных происшествий.
Сотрудники полиции в Лондоне
20 февраля, 19:25
В лондонской мечети неизвестный с ножом напал на мужчину
210002
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РедингВеликобританияВ мире
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