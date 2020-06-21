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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200621/1573232298.html
Борьба против поправок к Конституции как "последний и решительный бой"
Конституционное творчество — причем не техническое, а вполне содержательное — всегда имеет не только сторонников, но и противников. Не было противников разве... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T09:18
авторы
россия
конституция рф
валентина терешкова
следственный комитет россии (ск рф)
евгений евтушенко
иосиф бродский
франция
сша
политика
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Борьба против всего лишь одной поправки. Остальные прекрасны
114
Статья не имеет серьёзной аргументации в защиту пакетного голосования . Одни эмоции. Автор по сути оказал "медвежью" услугу сторонникам назначенного плебисцита.
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РИА Новости
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Максим Соколов
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Максим Соколов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573250607_0:16:2806:1594_1400x0_80_0_0_9c3cbcfbd7de2f534753e68cfeec2850.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авторы, россия, конституция рф, валентина терешкова, следственный комитет россии (ск рф), евгений евтушенко, иосиф бродский, франция, сша, политика

Борьба против поправок к Конституции как "последний и решительный бой"

08:00 21.06.2020 (обновлено: 09:18 21.06.2020)
19424
© РИА Новости / Илья НаймушинАгитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске
Агитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске
© РИА Новости / Илья Наймушин
Максим Соколов
Максим Соколов
Все материалы
Конституционное творчество — причем не техническое, а вполне содержательное — всегда имеет не только сторонников, но и противников. Не было противников разве что в процессе принятия сталинской Конституции, по вполне очевидным причинам. А так — конституционный процесс всегда вызывает нарекания у некоторой части общества.
В свое время принятие Конституции Пятой республики называли переходом к фашизму. Франция уже более шестидесяти лет живет по Основному закону 1958 года и вроде бы как-то избегает фашистских начал. Но в процессе принятия всесокрушающий "Гав-гав-гав!" неизбежен.
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
19 июня, 16:34
Толстой ответил на призыв Венецианской комиссии по поправке к Конституции
То, что мы наблюдаем сегодня в отношении приближающегося голосования по поправкам к Конституции, примечательно разнообразием претензий. С одной стороны, есть претензии по процедуре, как бы и вовсе не касающиеся содержательной стороны. "Голосование в условиях пандемии есть сознательное убийство избирателей". Политик Л. Я. Гозман уже написал заявление в СК с просьбой привлечь В. В. Путина по ст. 105-2 УК России "Умышленное убийство двух или более лиц" (через намерение). Когда же избирателям, не верящим в меры противовирусной предосторожности, предлагают голосовать на дому или же вообще удаленно, заявляется, что такой способ отдачи голосов означает сплошную фальсификацию.
Попутно сообщается о членах избирательных комиссий, отказывающихся выходить на участки. То ли чтобы не способствовать распространению заразы, то ли чтобы не участвовать в злоупотреблениях. Здесь наблюдается некоторый туман — так же как и в числе отказников.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
18 июня, 14:08Голосование по поправкам в Конституцию
Верховный суд объяснил, почему не принял иск о голосовании по Конституции
Наконец, предъявляются претензии к плебисциту как таковому, ибо поправки предполагается голосовать списком. То есть и обнуление президентских сроков, и новый порядок формирования правительства, и покровительство животным идут в одном пакете, что, по мнению критиков, представляет собой обман избирателей. Ведь одному нравится арбуз, другому свиной хрящик, а тут все в одном меню. То, что пакетное голосование весьма часто встречается на плебисцитах, а равно и в парламентах, — недовольные, возможно, не знают, а возможно, игнорируют.
С другой стороны, есть претензии по содержанию. В основном они касаются поправки Терешковой об обнулении, а также поправки, утверждающей приоритет российского законодательства над международным. В части приоритета Соединенным Штатам — можно, но России — никак нельзя.
Прохожие около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
16 июня, 08:00
Чью диктатуру готовят поправки в Конституцию
В целом же мы видим испытанный полемический прием, называемый "До<копаться> до телеграфного столба", а в баснях выражающийся в диалоге:
"Да помнится, что ты еще в запрошлом лете
Мне здесь же как-то нагрубил:
Я этого, приятель, не забыл!" —
"Помилуй, мне еще и отроду нет году",
"Так это был твой брат". —
"Нет братьев у меня". — "Так это кум иль сват
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите,
И если можете, то мне всегда вредите:
Но я с тобой за их разведаюсь грехи".
Полемика по методу "Вали кулем, потом разберем" бывает довольно эффективна в режиме реального времени, когда максимальный шум и ор может сработать здесь и сейчас, а потом — кто же будет разбирать. На самых демократических выборах в самых демократических странах не то же ли самое?
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ
14 июня, 22:24
Владимир Путин ответил на критику поправок к Конституции
Тем более что и в нашей новейшей истории есть прецедент. Предвыборная газета 1996 года "Не дай бог!" с не меньшим разнообразием поносила кандидата в президенты Г. А. Зюганова, представляя его в образе свирепого бабуина с окровавленным кинжалом в зубах. И вполне сработало. А также немало обогатило издателей газеты, которая была щедро профинансирована эффективными политтехнологами.
С тех пор прошло без малого четверть века, но мастерство не пропьешь. Особенно если это мастерство должным образом поощрить материально.
И прогрессивная общественность сейчас идет в последний и решительный бой. Градус ненависти соответствующих СМИ зашкаливает все пределы.
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
8 июня, 12:47Голосование по поправкам в Конституцию
Песков оценил отношение россиян к поправкам в Конституцию
Другой вопрос, сработает ли сейчас модель "Не дай бог!" v.2.0? Несомненно, народ сейчас находится не в идеально благодушном состоянии, кризис и карантин редко когда удобряют граждан — скорее наоборот, и соблазн разведаться с властью за ее настоящие и мнимые грехи может многих одолеть. Но в сравнении с 1996 годом либералы и демократы очень сильно сняли с граждан пыльцу невинности — и мегадецибельный лай способен произвести обратный эффект. Принцип Бродского "Если Евтушенко против колхозов, то я за" не всегда справедлив, но, если Евтушенки таковы, какими мы сейчас их видим, он с большой вероятностью сработает. Естественное отталкивание от разгулявшегося пандемониума.
Так что подождем 2 июля, когда прогрессивная общественность стихнет, как будто еще вчера не пребывала в состоянии неистовства. Так всегда бывает, надеемся, что так будет и на этот раз.
Сергей Безруков перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
23 марта, 18:09Культура
Безруков рассказал о своем отношении к поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюАвторыРоссияКонституция РФВалентина ТерешковаСледственный комитет России (СК РФ)Евгений ЕвтушенкоИосиф БродскийФранцияСШАПолитика
Популярные комментарии
Борьба против всего лишь одной поправки. Остальные прекрасны
21 июня, 08:29
Андрей Дашков
71311036
Статья не имеет серьёзной аргументации в защиту пакетного голосования . Одни эмоции. Автор по сути оказал "медвежью" услугу сторонникам назначенного плебисцита.
21 июня, 08:29
paulsot75
69020033
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