Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200621/1573083029.html
Рыбак в Испании нашел средневековую статую Девы Марии с младенцем
Рыбак случайно нашел в реке Сар на северо-западе Испании гранитную скульптуру Девы Марии с младенцем, возраст которой предположительно составляет около 700 лет, РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T02:34
культура
новости культуры
музеи
сантьяго-де-компостела
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573080969_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_33d306237201e9e9b009f10cbc1b5f0a.jpg
https://ria.ru/20200609/1572641662.html
сантьяго-де-компостела
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573080969_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_33d306237201e9e9b009f10cbc1b5f0a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573080969_444:0:1859:1061_1400x0_80_0_0_4f772bb162f955128caaba3cc7233baa.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573080969_548:0:1700:1152_1400x0_80_0_0_56de9858128c44f73d69aa7873b13c50.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, музеи, сантьяго-де-компостела , испания

Рыбак в Испании нашел средневековую статую Девы Марии с младенцем

02:34 21.06.2020
649
© Фото : Galician regional government/Conchi PazСтатуя Девы Марии, найденная в реке Сар, неподалеку от испанского города Сантьяго-де-Компостела
Статуя Девы Марии, найденная в реке Сар, неподалеку от испанского города Сантьяго-де-Компостела
© Фото : Galician regional government/Conchi Paz
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Рыбак случайно нашел в реке Сар на северо-западе Испании гранитную скульптуру Девы Марии с младенцем, возраст которой предположительно составляет около 700 лет, сообщает The Guardian.
"На рыбалке я поскользнулся на камне и заметил, что он квадратный, что очень странно для реки, но когда я присмотрелся повнимательнее, я различил накидку, голову и понял, что нашел что-то необычное", — рассказал местный житель Фернандо Брей испанской газете Voz de Galicia.
Поросшую мхом статую достали из реки в пригороде Сантьяго-де-Компостела и отправили Музей паломничества.
"По обеим сторонам от Девы Марии на уровне плечей – ангелы. Они сильно потертые, но лица можно разобрать", — говорится в заявлении муниципальных властей.
© Фото : Galician regional government/Conchi PazСтатуя Девы Марии, найденная в реке Сар, неподалеку от испанского города Сантьяго-де-Компостела
Статуя Девы Марии, найденная в реке Сар, неподалеку от испанского города Сантьяго-де-Компостела
© Фото : Galician regional government/Conchi Paz
Статуя Девы Марии, найденная в реке Сар, неподалеку от испанского города Сантьяго-де-Компостела
Пьедестал скульптуры украшен цветком с четырьмя лепестками и листьями аканта. Лицо не сохранилось ни у Девы Марии, ни у младенца.
Власти планируют изучить находку, чтобы определить ее культурную и историческую ценность, а также понять, откуда она взялась, как оказалась в реке и как пролежала там незамеченной столько времени.
Страны мира. Греция
9 июня, 04:19Культура
Австрийские археологи поставили под вопрос хронологию античных событий
303000
КультураНовости культурыМузеиСантьяго-де-КомпостелаИспания
Рекомендуем
Кадр из сериала Игра престолов
В Индии обнаружили след белого ходока из сериала "Игра престолов"
Школьные рюкзаки
Школьникам задали написать сочинение о собственных похоронах
Девушка придерживает рукой грудь
Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
Алексей Пушков
Пушков заявил о "смерти" американского мифа
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
Здание Центрального банка РФ
Банк России резко снизил ставку. Что будет с долларом, вкладами, ипотекой
Новороссийск
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
Опубликовано видео с места, где нашли замурованного в бетон мальчика
Опубликовано видео с места, где нашли замурованного в бетон мальчика
Десерт из ревеня
Врач назвал способ меньше есть
Сергей Хрущев
Прах Сергея Хрущева планируют захоронить на Новодевичьем кладбище
Интрузия сиенита (светло-серое) на острове Кергелен приподнимает базальты океанической коры (темное). Королевские пингвины дают представление о масштабе
Ученые обнаружили новый континент, зарождающийся в Индийском океане
Президент США Дональд Трамп во время выпускной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте
Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
Солнечное затмение
Россияне увидят редкое солнечное затмение
Фотоснимок коронавируса
Глава ВОЗ предупредил о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:54Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень
11:51Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
11:51В ЛНР заявили об обстрелах двух поселков в Донбассе
11:50Путин разъяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов
11:49В летних лагерях ожидают около пяти миллионов детей в этом сезоне
11:46Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России
11:46В Миннеаполисе один человек погиб при стрельбе
11:41Лукашенко заявил, что не допустит возрождения идей нацизма в Белоруссии
11:38Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
11:37В Израиле изобрели технологию очистки масок с помощью зарядки телефона
11:37В Ивановской области число пациентов с COVID-19 превысило четыре тысячи
11:36Путин рассказал, чем занимается в свободное время
11:34Из Ташкента в Екатеринбург вылетел вывозной рейс с россиянами
11:29В КБР прибыла медпомощь для борьбы с COVID-19 из ОАЭ
11:28В ДНР число случаев COVID-19 превысило тысячу
11:26Югра пятый день подряд обновляет рекорд по числу новых случаев COVID-19
11:21В Кабардино-Балкарии умерли еще два пациента с COVID-19
11:14В Эстонии за сутки не выявили новых случаев COVID-19
11:13В Киеве нашли одного погибшего под завалами дома, где прогремел взрыв
11:09На Бали планируют принимать туристов в сентябре
Лента новостейМолния