https://ria.ru/20200621/1573083029.html
Рыбак в Испании нашел средневековую статую Девы Марии с младенцем
Рыбак случайно нашел в реке Сар на северо-западе Испании гранитную скульптуру Девы Марии с младенцем, возраст которой предположительно составляет около 700 лет, РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T02:34
2020-06-21T02:34
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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новости культуры, музеи, сантьяго-де-компостела , испания
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости
. Рыбак случайно нашел в реке Сар на северо-западе Испании гранитную скульптуру Девы Марии с младенцем, возраст которой предположительно составляет около 700 лет, сообщает
The Guardian.
"На рыбалке я поскользнулся на камне и заметил, что он квадратный, что очень странно для реки, но когда я присмотрелся повнимательнее, я различил накидку, голову и понял, что нашел что-то необычное", — рассказал
местный житель Фернандо Брей испанской газете Voz de Galicia.
Поросшую мхом статую достали из реки в пригороде Сантьяго-де-Компостела и отправили Музей паломничества.
"По обеим сторонам от Девы Марии на уровне плечей – ангелы. Они сильно потертые, но лица можно разобрать", — говорится в заявлении муниципальных властей.
Пьедестал скульптуры украшен цветком с четырьмя лепестками и листьями аканта. Лицо не сохранилось ни у Девы Марии, ни у младенца.
Власти планируют изучить находку, чтобы определить ее культурную и историческую ценность, а также понять, откуда она взялась, как оказалась в реке и как пролежала там незамеченной столько времени.