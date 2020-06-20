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На Украине нашли бандеровский тайник 70-летней давности
На Украине обнаружили тайник с архивными документами 70-летней давности. Об этом сообщает ТСН. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-21T00:04
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/151267/73/1512677385_0:151:2401:1501_1400x0_80_0_0_10d12cac87475e25f7995f4c0df9239f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, львовская область, украина, в мире

На Украине нашли бандеровский тайник 70-летней давности

23:40 20.06.2020 (обновлено: 00:04 21.06.2020)
6051
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На Украине обнаружили тайник с архивными документами 70-летней давности. Об этом сообщает ТСН.
В городе Мостиска Львовской области искатели исторических ценностей нашли в лесу два молочных бидона, в которых были спрятаны книги, журналы и документы "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*), датированные 1940-1950-ми годами. В тайнике также обнаружили военный билет сотрудника НКВД, который якобы "пытался прорваться в ряды" ОУН-УПА*.
Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
24 января, 02:00
ЦРУ опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Бандере
Как полагают кладоискатели, среди находок могут быть документы Героя Советского Союза партизана Сидора Ковпака. Их еще предстоит детально изучить.
"Мы их особо не пересматривали, потому что это национальное достояние. При неправильном подходе можно уничтожить документы", — сказал один из мужчин.
Документы передали в местный краеведческий музей. Находку должны отправить на реставрацию.
На счету Украинской повстанческой армии* и ее лидеров Степана Бандеры и Романа Шухевича множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году. Боевики воевали против советских войск, сотрудничали с нацистами и уничтожали мирное гражданское население.
Участник марша по случаю годовщины образования УПА
6 января, 09:29
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После войны Бандера продолжил деятельность в ОУН-УПА*, централизованное управление которой находилось на территории Западной Германии, и руководил ее террористическими операциями на территории СССР. В период холодной войны украинские националисты активно использовались спецслужбами западных стран в борьбе против Советского Союза.
В мае 2015 года Петр Порошенко, занимавший в то время пост президента страны, дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. В России осудили данное решение, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
1017114978
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Ситуация на УкраинеЛьвовская областьУкраинаВ мире
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