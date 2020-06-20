Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200620/1573246230.html
Трамп уволил прокурора, который вел дела против его адвокатов
Президент США Дональд Трамп освободил от должности прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, который курировал расследования против ряда приближенных к РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T23:39
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d62548f020f6ea43dd44b418ab9284d9.jpg
https://ria.ru/20200619/1573159826.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200620/1573225332.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d62548f020f6ea43dd44b418ab9284d9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_179:0:2908:2047_1400x0_80_0_0_3b039e5d2b95b4440b28049359f59128.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_723:0:2578:1855_1400x0_80_0_0_0843947456937a22f6560857cb44da68.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, в мире

Трамп уволил прокурора, который вел дела против его адвокатов

23:39 20.06.2020
364
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп освободил от должности прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, который курировал расследования против ряда приближенных к президенту людей, заявил в субботу генпрокурор Уильям Барр.
"Я был удивлен и сильно разочарован вашим заявлением в прессе прошлым вечером. Поскольку вы заявили об отсутствии намерения уйти с должности, я попросил президента освободить вас от нее с сегодняшнего дня, и он это сделал", - приводит телеканал CBS текст письма Барра Берману.
Накануне глава минюста уже объявлял об уходе Бермана, однако тот выступил с ответным заявлением, сказав, что не намерен этого делать.
Как сообщает телеканал CNBC, место Бермана в качестве временно исполняющего обязанности займет заместитель федерального прокурора Одри Страусс.
Президент США Дональд Трамп
19 июня, 04:08
Замгоссекретаря США подала в отставку из-за разногласий с Трампом
Берман возглавлял расследование в отношении бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, который признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, а также в том, что был посредником при "выплатах за молчание", которые Трамп производил порноактрисе Сторми Дэниелс. Кроме того, Коэн признался в уклонении от уплаты налогов и даче ложных показаний конгрессу. В середине декабря 2018 года его приговорили к трем годам тюрьмы. Бывший адвокат Трампа был в мае 2019 года направлен в тюрьму в Отисвилле, которая, по версии Forbes, входит в десятку "самых уютных тюрем Америки".
Также Берман занимался делом против Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые обвиняются в США в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб президента США Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали адвокату Трампа Руди Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине. Парнас также заявлял, что с ведома Трампа помогал отстранить от службы посла США в Киеве Мари Йованович. В доказательство он обнародовал аудиозапись разговора с Трампом в 2018 году.
Кроме того, Берман проводил расследование в отношении инаугурационного комитета Трампа, а также начал расследование в отношении Джулиани.
Совместная фотография лидеров стран-участниц саммита G7 в Биаррице
Вчера, 11:53
То, что Болтон прописал. СМИ выяснили, кого Трамп причисляет к друзьям
320010
Обсудить 0
Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Бельгийская скорая помощь
Бургомистра Брюгге ранили ножом в шею
Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
На Украине нашли бандеровский тайник 70-летней давности
Одна из двух статуй, свергнутых с монумента Конфедерации, в центре города Роли, Северная Каролина
В Северной Каролине уберут памятники Конфедерации с территории Капитолия
Сотрудники британской полиции
Полиция оцепила парк в британском Рединге после сообщений о нападении
Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
Южнокорейский историк оценил призыв Путина открыть военные архивы
Десерт из ревеня
Найден способ меньше есть
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Исландии произошло землетрясение
Тестирование на наличие антител к COVID-19
В Эквадоре за сутки 452 человека заболели COVID-19
Джон Болтон
Власти США будут добиваться, чтобы Болтон не получил доход от книги
Участники пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов на пост президента Белоруссии в Минске
Правозащитники в Белоруссии сообщили о задержаниях активистов
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что не имеет отношения к увольнению прокурора Бермана
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
В Пензенской области еще 22 человека вылечились от COVID-19
Новороссийск
Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
Сотрудники медицинской службы измеряют температуру у граждан России, прилетевших рейсом авиакомпании Уральские авиалинии по маршруту Бангкок-Иркутск-Казань-Уфа, в самолете в аэропорту Казани
В США пассажира сняли с авиарейса из-за отказа надеть маску
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34Коалиция США уничтожила три укрытия ИГ* на севере Ирака
05:10СМИ: на митинге Трампа не соблюдали рекомендации по борьбе с COVID-19
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
Лента новостейМолния