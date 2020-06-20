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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573245944.html
В Пензенской области еще 22 человека вылечились от COVID-19
Врачи в Пензенской области в субботу выписали более 20 человек после лечения коронавируса, общее число выздоровевших приблизилось к 3,7 тысячам, сообщила... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T23:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
пензенская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, пензенская область, общество

В Пензенской области еще 22 человека вылечились от COVID-19

23:02 20.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости. Врачи в Пензенской области в субботу выписали более 20 человек после лечения коронавируса, общее число выздоровевших приблизилось к 3,7 тысячам, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Сегодня выписаны 22 человека. Итого выздоровевших - 3689", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Всего в области лабораторно подтверждено 4224 случая коронавируса. Скончались 34 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПензенская областьОбщество
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