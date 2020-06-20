https://ria.ru/20200620/1573245944.html
В Пензенской области еще 22 человека вылечились от COVID-19
Врачи в Пензенской области в субботу выписали более 20 человек после лечения коронавируса, общее число выздоровевших приблизилось к 3,7 тысячам, сообщила... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T23:02
2020-06-20T23:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
пензенская область
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, пензенская область, общество