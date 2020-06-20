Россияне увидят редкое солнечное затмение

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В ряде регионов России 21 июня можно будет увидеть кольцеобразное затмение Солнца, сообщает пресс-служба Московского планетария.
В 2020 году это астрономическое явление приходится на день летнего солнцестояния. Отмечается, что еще раз в XXI веке эти события выпадут на один день лишь в 2039 году.
© Фото : Московский планетарий21 июня 2020 года произойдет кольцеобразное затмение Солнца с макс. фазой 0,994 в 09:40 мск и видимостью в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана
21 июня 2020 года произойдет кольцеобразное затмение Солнца с макс. фазой 0,994 в 09:40 мск и видимостью в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана
Затмение в максимальной фазе 0,994 можно будет увидеть в 09:40 мск на территории Африки, Азии, Китая и в акватории Тихого океана. При подходящих погодных условиях местные жители в течение 38 секунд смогут наблюдать в небе огненное кольцо.
В России будут видны лишь частные фазы затмения.
"Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией. В европейской части России наибольшая фаза будет равна 0,41 и сможет быть видна на юге Дагестана", — отмечают астрономы.