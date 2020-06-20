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Россияне увидят редкое солнечное затмение
В ряде регионов России 21 июня можно будет увидеть кольцеобразное затмение Солнца, сообщает пресс-служба Московского планетария. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T21:22
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россия, солнце, космос - риа наука, московский планетарий

Россияне увидят редкое солнечное затмение

20:40 20.06.2020 (обновлено: 21:22 20.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевСолнечное затмение
Солнечное затмение
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В ряде регионов России 21 июня можно будет увидеть кольцеобразное затмение Солнца, сообщает пресс-служба Московского планетария.
В 2020 году это астрономическое явление приходится на день летнего солнцестояния. Отмечается, что еще раз в XXI веке эти события выпадут на один день лишь в 2039 году.
© Фото : Московский планетарий21 июня 2020 года произойдет кольцеобразное затмение Солнца с макс. фазой 0,994 в 09:40 мск и видимостью в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана
21 июня 2020 года произойдет кольцеобразное затмение Солнца с макс. фаза 0,994 в 09:40 мск и видимостью в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана
© Фото : Московский планетарий
21 июня 2020 года произойдет кольцеобразное затмение Солнца с макс. фазой 0,994 в 09:40 мск и видимостью в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана
Затмение в максимальной фазе 0,994 можно будет увидеть в 09:40 мск на территории Африки, Азии, Китая и в акватории Тихого океана. При подходящих погодных условиях местные жители в течение 38 секунд смогут наблюдать в небе огненное кольцо.
"Интересно, что в Гималаях, вблизи границы Индии, Китая и Непала, перед началом кольцеобразной фазы и после ее окончания у края Луны, противоположного незакрытой части Солнца, можно будет заметить солнечную корону, особенно в горах", — говорится в сообщении на сайте планетария.
В России будут видны лишь частные фазы затмения.
"Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией. В европейской части России наибольшая фаза будет равна 0,41 и сможет быть видна на юге Дагестана", — отмечают астрономы.
© Фото : Московский планетарий

Видимость кольцеобразного затмения в Гималаях

Перед началом кольцеобразной фазы и после ее окончания у края Луны, противоположного незакрытой части Солнца, можно будет заметить солнечную корону, особенно в горах
1 из 3

Видимость кольцеобразного затмения в Гималаях

© Фото : Московский планетарий
© Фото : Московский планетарий

Видимость частной фазы затмения в Москве

В России затмение с небольшой фазой будет видно на значительной части территории от запада до востока
2 из 3

Видимость частной фазы затмения в Москве

© Фото : Московский планетарий
© Фото : Московский планетарий

Карта видимости солнечного затмения 21 июня

Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией
3 из 3

Карта видимости солнечного затмения 21 июня

© Фото : Московский планетарий
1 из 3

Видимость кольцеобразного затмения в Гималаях

© Фото : Московский планетарий
2 из 3

Видимость частной фазы затмения в Москве

© Фото : Московский планетарий
3 из 3

Карта видимости солнечного затмения 21 июня

© Фото : Московский планетарий
1198143611
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