В Таджикистане число больных COVID-19 достигло 5399 человек

"В Таджикистане за сутки число больных COVID-19 увеличилось на 61 человек, достигнув 5399, вылечены были 3894 человек, число умерших за сутки увеличилось на одного, до 52", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по состоянию на вечер 20 июня в стране под медицинским наблюдением в больницах находятся 116 человек, а за последние сутки 64 человека были выписаны после излечения из медучреждений.