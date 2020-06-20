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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573242090.html
В Таджикистане число больных COVID-19 достигло 5399 человек
В Таджикистане на вечер субботы зарегистрированы 5399 человек с диагнозом "коронавирус", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T19:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, таджикистан, в мире

В Таджикистане число больных COVID-19 достигло 5399 человек

19:55 20.06.2020
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
© AP Photo / John Minchillo
ДУШАНБЕ, 20 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане на вечер субботы зарегистрированы 5399 человек с диагнозом "коронавирус", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане за сутки число больных COVID-19 увеличилось на 61 человек, достигнув 5399, вылечены были 3894 человек, число умерших за сутки увеличилось на одного, до 52", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, по состоянию на вечер 20 июня в стране под медицинским наблюдением в больницах находятся 116 человек, а за последние сутки 64 человека были выписаны после излечения из медучреждений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллионов случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗТаджикистанВ мире
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