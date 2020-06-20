https://ria.ru/20200620/1573241502.html
Россия давно просчитала последствия выхода США из ДСНВ-3, заявил посол
Россия уже давно просчитала все последствия возможного непродления ДСНВ-3 со стороны США, реакция будет спокойной, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T19:30
2020-06-20T19:30
россия
анатолий антонов
сша
в мире
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https://ria.ru/20200620/1573240078.html
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155156/43/1551564322_0:0:3164:1781_1400x0_80_0_0_b697b7ae1337a012c1f0207872be400f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анатолий антонов, сша, в мире