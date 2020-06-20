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Россия давно просчитала последствия выхода США из ДСНВ-3, заявил посол
Россия уже давно просчитала все последствия возможного непродления ДСНВ-3 со стороны США, реакция будет спокойной, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T19:30
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, анатолий антонов, сша, в мире

Россия давно просчитала последствия выхода США из ДСНВ-3, заявил посол

19:30 20.06.2020
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© РИА Новости / Михаил ТургиевЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Михаил Тургиев
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия уже давно просчитала все последствия возможного непродления ДСНВ-3 со стороны США, реакция будет спокойной, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Если же США примут решение не продлять соглашение по СНВ, наша реакция будет спокойной, продуманной, взвешенной", - сказал он в субботу в ходе онлайн-интервью.
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"Твердо убежден, что российские военные давно просчитали все последствия такого шага. Национальная безопасность нашей страны не пострадает", - отметил Антонов, добавив, что "негативные последствия, конечно же, скажутся на международной стабильности".
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РоссияАнатолий АнтоновСШАВ мире
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