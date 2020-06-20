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Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Мать найденного замурованным в бетон 12-летнего астраханского мальчика в прошлом была членом "Справедливой России" и планировала выдвигаться на выборах... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-21T05:03
справедливая россия
олег шеин
астраханская область
происшествия
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https://ria.ru/20200603/1572380252.html
https://ria.ru/20200620/1573230137.html
А я полагаю, что её решили так скомпрометировать, чтобы "Справороссы" не пришли к власти в отдельно взятой губернии.
217
Ничего, всё будет хорошо. Подберут ей золотую судью с платиновым адвокатом, годик полечится амбулаторно в психушке и будет губернатором. Все необходимые для этого поста качества у неё есть.
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астраханская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/148086/33/1480863381_0:401:2928:2048_1400x0_80_0_0_13a09b7d9d5e8fadac23616510eb9e6e.jpg
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справедливая россия, олег шеин, астраханская область, происшествия

Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором

18:59 20.06.2020 (обновлено: 05:03 21.06.2020)
349774
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПортфель чиновника
Портфель чиновника
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Портфель чиновника. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мать найденного замурованным в бетон 12-летнего астраханского мальчика в прошлом была членом "Справедливой России" и планировала выдвигаться на выборах губернатора региона. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал председатель совета местного отделения партии Олег Шеин.
"У человека что-то творилось с головой довольно долго. Я бы не сказал, что она вспыльчивая", — отметил он.
Собеседник радиостанции описал ее, как человека, который что-то "держал внутри себя". Потом эти вещи неожиданно проявлялись.
"Это не было в режиме какой-то там спонтанной вспышки, как бывает у холериков. Это было в режиме, когда у человека что-то внутри происходит в голове", — пояснил он.
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Шеин не стал судить о причинах такого поведения. Он добавил, что был шокирован тем, как мать мальчика вела себя после сообщения о его исчезновении.
"Она же этой весной публично через соцсети рассказывала, что пропал ребенок, мальчик, большая трагедия. Мы все, конечно, очень переживали за это. Огромная масса людей высказывала свои симпатии в комментариях", — рассказал политик.
Он добавил, что сам позвонил, чтобы поддержать ее, несмотря на предшествовавшие ссоры.
Шеин рассказал, что женщина ушла из "Справедливой России" в прошлом году после отказа однопартийцев поддержать ее в выдвижении на пост губернатора региона. Эта идея возникла у нее "по неизвестной причине", отметил он. Нежелание партии ее поддерживать могло стать катализатором дальнейших событий, предположил Шеин.
"Я думаю, что это послужило неким пусковым крючком. Что там, у человека творилось внутри головы — очень трудный вопрос", — заключил он.
Позднее источник РИА Новости подтвердил, что женщина занималась политикой и несколько лет назад баллотировалась в депутаты областной думы. Также она предлагала свою кандидатуру для участия в президентских выборах.
Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату. Женщина вместе с мужем сообщила о его пропаже в начале марта этого года. Следствие считает, мать убила ребенка в ходе ссоры, ударив гантелью.
Полицейский
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2430595337978
Обсудить 40
Справедливая РоссияОлег ШеинАстраханская областьПроисшествия
Популярные комментарии
А я полагаю, что её решили так скомпрометировать, чтобы "Справороссы" не пришли к власти в отдельно взятой губернии.
20 июня, 20:04
Naum Vygodsky
3010104171
Ничего, всё будет хорошо. Подберут ей золотую судью с платиновым адвокатом, годик полечится амбулаторно в психушке и будет губернатором. Все необходимые для этого поста качества у неё есть.
20 июня, 23:31
PWPinter Wafloo
1109616038
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