Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мать найденного замурованным в бетон 12-летнего астраханского мальчика в прошлом была членом "Справедливой России" и планировала выдвигаться на выборах губернатора региона. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал председатель совета местного отделения партии Олег Шеин.
"У человека что-то творилось с головой довольно долго. Я бы не сказал, что она вспыльчивая", — отметил он.
Собеседник радиостанции описал ее, как человека, который что-то "держал внутри себя". Потом эти вещи неожиданно проявлялись.
"Это не было в режиме какой-то там спонтанной вспышки, как бывает у холериков. Это было в режиме, когда у человека что-то внутри происходит в голове", — пояснил он.
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Шеин не стал судить о причинах такого поведения. Он добавил, что был шокирован тем, как мать мальчика вела себя после сообщения о его исчезновении.
"Она же этой весной публично через соцсети рассказывала, что пропал ребенок, мальчик, большая трагедия. Мы все, конечно, очень переживали за это. Огромная масса людей высказывала свои симпатии в комментариях", — рассказал политик.
Он добавил, что сам позвонил, чтобы поддержать ее, несмотря на предшествовавшие ссоры.
Шеин рассказал, что женщина ушла из "Справедливой России" в прошлом году после отказа однопартийцев поддержать ее в выдвижении на пост губернатора региона. Эта идея возникла у нее "по неизвестной причине", отметил он. Нежелание партии ее поддерживать могло стать катализатором дальнейших событий, предположил Шеин.
"Я думаю, что это послужило неким пусковым крючком. Что там, у человека творилось внутри головы — очень трудный вопрос", — заключил он.
Позднее источник РИА Новости подтвердил, что женщина занималась политикой и несколько лет назад баллотировалась в депутаты областной думы. Также она предлагала свою кандидатуру для участия в президентских выборах.
Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату. Женщина вместе с мужем сообщила о его пропаже в начале марта этого года. Следствие считает, мать убила ребенка в ходе ссоры, ударив гантелью.