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Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил собственный вариант новогодних каникул в 2021 году. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T18:23
андрей кутепов
лдпр
владимир путин
владимир жириновский
общество
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Жириновский хочет сократить количество зачатий россиян
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
андрей кутепов, лдпр, владимир путин, владимир жириновский, общество

Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул

18:23 20.06.2020
12128
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил собственный вариант новогодних каникул в 2021 году.
По мнению парламентария, не нужно сокращать количество праздничных дней. Как считает Жириновский, 31 декабря следует сделать выходным.
"И ввести четыре обязательных выходных дня — с 31 декабря по 3 января", — написал он в твиттере.
Остальные дни новогодних каникул нужно добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску, заявил лидер ЛДПР.
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16 июня, 11:59
На этой неделе глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января, чтобы компенсировать нерабочие дни в текущем году из-за пандемии коронавируса.
В Минтруде, в свою очередь, напомнили, что январские праздники определяет Трудовой кодекс, а любые изменения в него должны обсуждаться с социальными партнерами — работодателями и сотрудниками.
В связи с распространением коронавирусной инфекции президент Владимир Путин установил нерабочие дни с сохранением зарплаты с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Позже этот режим продлили до 30 апреля. Также выходными были объявлены дни с 6 по 8 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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5912338152
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Андрей КутеповЛДПРВладимир ПутинВладимир ЖириновскийОбщество
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Жириновский хочет сократить количество зачатий россиян
20 июня, 21:33
МЛЯ
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Пиджачок из 90 похоже
20 июня, 20:08
Олег 84
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