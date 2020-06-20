Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил собственный вариант новогодних каникул в 2021 году.
По мнению парламентария, не нужно сокращать количество праздничных дней. Как считает Жириновский, 31 декабря следует сделать выходным.
"И ввести четыре обязательных выходных дня — с 31 декабря по 3 января", — написал он в твиттере.
Остальные дни новогодних каникул нужно добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску, заявил лидер ЛДПР.
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На этой неделе глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января, чтобы компенсировать нерабочие дни в текущем году из-за пандемии коронавируса.
В Минтруде, в свою очередь, напомнили, что январские праздники определяет Трудовой кодекс, а любые изменения в него должны обсуждаться с социальными партнерами — работодателями и сотрудниками.
В связи с распространением коронавирусной инфекции президент Владимир Путин установил нерабочие дни с сохранением зарплаты с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Позже этот режим продлили до 30 апреля. Также выходными были объявлены дни с 6 по 8 мая.
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