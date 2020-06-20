Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул

По мнению парламентария, не нужно сокращать количество праздничных дней. Как считает Жириновский, 31 декабря следует сделать выходным.

В Минтруде, в свою очередь, напомнили, что январские праздники определяет Трудовой кодекс, а любые изменения в него должны обсуждаться с социальными партнерами — работодателями и сотрудниками.