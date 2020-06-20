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На Украине задержали бывшего военного, планировавшего теракты в Донбассе
Правоохранители задержали на Украине бывшего военнослужащего вооруженных сил Украины, который подозревается в подготовке терактов в Луганской области, сообщила... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T18:16
ситуация на украине
донбасс
северодонецк
служба безопасности украины
луганская область
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
ситуация на украине, донбасс, северодонецк, служба безопасности украины, луганская область, рубежное, в мире

На Украине задержали бывшего военного, планировавшего теракты в Донбассе

18:16 20.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 20 июн – РИА Новости. Правоохранители задержали на Украине бывшего военнослужащего вооруженных сил Украины, который подозревается в подготовке терактов в Луганской области, сообщила в субботу пресс-служба офиса генпрокурора.
"Следователями главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях предотвращено совершение ряда террористических актов и задержан бывший военнослужащий… Гражданин планировал устроить подрыв нескольких объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения. С этой целью он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в городе Северодонецке, в котором находятся около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала", - говорится в сообщении на сайте офиса генпрокурора.
"Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в поселке городского типа Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что задержанный в течение 2018-2019 годов проходил службу в Донбассе. На данный момент подозреваемый задержан, взрывчатка изъята. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествию. По факту инцидента открыто уголовное дело.
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Ситуация на УкраинеДонбассСеверодонецкСлужба безопасности УкраиныЛуганская областьРубежноеВ мире
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