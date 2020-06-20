Министр культуры зажжет памятную свечу от Вечного огня у музея Победы

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова в воскресенье зажжет памятную свечу от Вечного огня около стен музея Победы на Поклонной горе в Москве, сообщает пресс-служба музея.
Затем зажженную Любимова установит в зале памяти и скорби и возложит цветы к монументу "Скорбящая мать". Во время этой церемонии на больших экранах будут показываться видео и фото горящих свечей, присланные в музей со всей России.
"Министр культуры РФ Ольга Любимова вечером 21 июня зажжет памятную свечу от Вечного огня у стен музея Победы на Поклонной горе и даст старт началу акции "Огненная картина войны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от этой свечи волонтеры Победы зажгут другие. Перед музеем Победы из сотен огоньков выложат памятную инсталляцию: легендарный образ советского солдата с плаката 1941 года "Отстоим Москву!". Торжественная церемония начнется в 22 часа в воскресенье.