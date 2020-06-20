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75 лет Великой Победы
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Министр культуры зажжет памятную свечу от Вечного огня у музея Победы
Министр культуры РФ Ольга Любимова в воскресенье зажжет памятную свечу от Вечного огня около стен музея Победы на Поклонной горе в Москве, сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T17:36
75 лет великой победы
ольга любимова
музей победы
москва
общество
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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ольга любимова, музей победы, москва, общество

Министр культуры зажжет памятную свечу от Вечного огня у музея Победы

17:36 20.06.2020
91
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВечный огонь в Парке Победы
Вечный огонь в Парке Победы
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Вечный огонь в Парке Победы. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова в воскресенье зажжет памятную свечу от Вечного огня около стен музея Победы на Поклонной горе в Москве, сообщает пресс-служба музея.
Затем зажженную Любимова установит в зале памяти и скорби и возложит цветы к монументу "Скорбящая мать". Во время этой церемонии на больших экранах будут показываться видео и фото горящих свечей, присланные в музей со всей России.
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"Министр культуры РФ Ольга Любимова вечером 21 июня зажжет памятную свечу от Вечного огня у стен музея Победы на Поклонной горе и даст старт началу акции "Огненная картина войны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от этой свечи волонтеры Победы зажгут другие. Перед музеем Победы из сотен огоньков выложат памятную инсталляцию: легендарный образ советского солдата с плаката 1941 года "Отстоим Москву!". Торжественная церемония начнется в 22 часа в воскресенье.
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75 лет Великой ПобедыОльга ЛюбимоваМузей ПобедыМоскваОбщество
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