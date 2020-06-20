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Пресс-секретарь рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 Назарбаева
Заразившийся коронавирусом экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев чувствует себя хорошо, его болезнь протекает бессимптомно, сообщил его пресс-секретарь... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T17:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нурсултан назарбаев
казахстан
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, нурсултан назарбаев, казахстан, в мире

Пресс-секретарь рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 Назарбаева

17:23 20.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 20 июн - РИА Новости. Заразившийся коронавирусом экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев чувствует себя хорошо, его болезнь протекает бессимптомно, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
В четверг пресс-служба 79-летнего Назарбаева сообщила, что его последний тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
"Нурсултан Назарбаев чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Температура стабильная, симптомов характерных КВИ не замечено. Первый президент Казахстана находится под наблюдением врачей. И по их данным поводов для беспокойства нет", - сказал Укибай в комментарии агентству Sputnik Казахстан.
Укибай подтвердил ранее распространенную информацию о том, что ввиду требований правил самоизоляции Назарбаев продолжает работать в дистанционном режиме.
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"За эти дни Нурсултан Абишевич уже провел несколько телефонных разговоров с лидерами дружественных стран. В целом используются современные инструменты коммуникаций, видеоконференцсвязь, правительственная специальная связь. Служебные документы также передаются с соблюдением санитарных норм. Обращения и письма граждан стараемся передавать оперативно в электронном формате", - отметил пресс-секретарь.
По словам Укибая, в перерывах между изучением служебных документов первый президент "внимательно читает письма и телеграммы, поступившие в его адрес, а также сообщения, опубликованные в социальных сетях".
"Могу отметить, что Нурсултану Назарбаеву понравилась инициатива нашей молодежи под хэштегом #ElbasymenBirge (вместе с лидером нации - ред.). Во многом, как нам кажется, бодрость духа и позитивный заряд энергии первому президенту придают именно слова поддержки в его адрес, поступающие со всех уголков Казахстана, а также стран ближнего и дальнего зарубежья", - добавил он.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нурсултан НазарбаевКазахстанВ мире
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