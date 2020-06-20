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Распространение нового коронавируса
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В Африке число случаев заражения коронавирусом превысило 282 тысячи
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 282 тысячи, свыше 7,5 тысячи человек скончались, сообщает региональное... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T17:14
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353
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коронавирус в россии, алжир (республика), африка, юар, египет, в мире

В Африке число случаев заражения коронавирусом превысило 282 тысячи

17:14 20.06.2020
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CC BY-SA 2.0 / Bob Adams / Скорая помощь в ЮАРСкорая помощь в ЮАР
Скорая помощь в ЮАР
CC BY-SA 2.0 / Bob Adams / Скорая помощь в ЮАР
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 282 тысячи, свыше 7,5 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, количество случаев заражения на Африканском континенте составляет 282 916, скончались 7570 человек с подтвержденным коронавирусом.
Наибольшее количество зараженных COVID-19 выявлено в ЮАР (87 715) и Египте (50 437). Больше всего случаев летальных исходов зафиксировали в Египте (1938), ЮАР (1831) и Алжире (825).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАлжир (республика)АфрикаЮАРЕгипетВ мире
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