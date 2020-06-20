https://ria.ru/20200620/1573237437.html
В Африке число случаев заражения коронавирусом превысило 282 тысячи
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 282 тысячи, свыше 7,5 тысячи человек скончались, сообщает региональное... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T17:14
2020-06-20T17:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
алжир (республика)
африка
юар
египет
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151228/72/1512287214_0:186:2049:1338_1400x0_80_0_0_e48b2f64a6d675a38e5e90760d98ef88.jpg
алжир (республика)
африка
юар
египет
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151228/72/1512287214_0:186:2049:1338_1400x0_80_0_0_e48b2f64a6d675a38e5e90760d98ef88.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151228/72/1512287214_0:0:1785:1338_1400x0_80_0_0_c7b3ebde8e45ac7bf2a866bf64b3c003.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151228/72/1512287214_156:0:1494:1338_1400x0_80_0_0_0dde1b73b6b946f7bf16e10829c095d7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, алжир (республика), африка, юар, египет, в мире