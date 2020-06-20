В Киевской области заболеваемость COVID-19 приблизилась к критической

"Показатель инцидентности в области в упор приблизился к критической отметке. Напомню, он должен составлять менее 12 (число новых случаев на 100 тысяч населения - ред.). Сегодня нас от него отделяют лишь 0,03%. Поэтому мы сейчас буквально балансируем между сохранением карантинных мероприятий на нынешнем уровне и возвращением к их усилению", - заявил Володин на брифинге. Трансляцию вел Facebook Киевской обладминистрации.