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Распространение нового коронавируса
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В Киевской области заболеваемость COVID-19 приблизилась к критической
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Киевской области на Украине вплотную приблизилась к отметке, при которой карантинные ограничения необходимо будет... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T17:09
распространение нового коронавируса
виктор ляшко
денис шмыгаль
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Киевской области заболеваемость COVID-19 приблизилась к критической

17:09 20.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции и автомобиль скорой помощи в Киеве
Сотрудники полиции и автомобиль скорой помощи в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 20 июн - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Киевской области на Украине вплотную приблизилась к отметке, при которой карантинные ограничения необходимо будет ужесточить, сообщил на брифинге в субботу глава области Василий Володин.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о новой волне заболеваемости коронавирусом в стране.
"Показатель инцидентности в области в упор приблизился к критической отметке. Напомню, он должен составлять менее 12 (число новых случаев на 100 тысяч населения - ред.). Сегодня нас от него отделяют лишь 0,03%. Поэтому мы сейчас буквально балансируем между сохранением карантинных мероприятий на нынешнем уровне и возвращением к их усилению", - заявил Володин на брифинге. Трансляцию вел Facebook Киевской обладминистрации.
По его словам, в регионе будет введено усиление контроля за соблюдением санитарного законодательства в ряде учреждений.
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Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что минздрав не исключает ужесточения карантина в некоторых областях страны. По данным Центра общественного здоровья, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на Украине с 18 мая по 18 июня возрос на 80%.
По последним данным минздрава, на Украине число выявленных случаев коронавируса COVID-19 составляет 35 825, умерли 994 человек, 16 406 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВиктор ЛяшкоДенис ШмыгальКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеКоронавирусыКиевская областьУкраинаВ мире
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