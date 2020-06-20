Аллею боевой славы "Три войны" открыли в Луганске

"Здесь в этом месте сошлись три поколения: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Афганской войны, ветераны событий 2014 года. И это пример того, как надо чтить память подвигов наших отцов, наших дедов, нас и наших современников… Это место, где будем ходить мы, наши дети, наши внуки", - сказал на открытии председатель "Союза ветеранов Афганистана Луганщины" Сергей Шонин.