Аллею боевой славы "Три войны" открыли в Луганске

ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Аллею боевой славы "Три войны" открыли в субботу в Луганске, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня очень знаковое событие. Мы открываем аллею боевой славы "Три войны" защитникам Отечества. Мы решили увековечить память поколений, которые принимали участие в трех войнах. В их честь высажено 17 елей", - заявил журналистам руководитель Артемовской районной организации "Союза ветеранов Афганистана Луганщины" Виктор Баюн.
© РИА Новости / Potapova OlesiaОткрытие аллеи боевой славы "Три войны" в честь ветеранов ВОВ, участников войны в Афганистане и конфликта в Донбассе, в Луганске
Открытие аллеи боевой славы "Три войны" в честь ветеранов ВОВ, участников войны в Афганистане и конфликта в Донбассе, в Луганске
Он уточнил, что каждая ель именная. Четыре высажены в честь фронтовиков, которые освобождали Луганск в феврале 1943 года от немецко-фашистских захватчиков, шесть - в честь луганчан, погибших в Афганистане, и семь - в честь ополченцев и сотрудников Народной милиции ЛНР, погибших во время конфликта в Донбассе.
"Здесь в этом месте сошлись три поколения: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Афганской войны, ветераны событий 2014 года. И это пример того, как надо чтить память подвигов наших отцов, наших дедов, нас и наших современников… Это место, где будем ходить мы, наши дети, наши внуки", - сказал на открытии председатель "Союза ветеранов Афганистана Луганщины" Сергей Шонин.
© РИА Новости / Potapova OlesiaОткрытие аллеи боевой славы "Три войны" в честь ветеранов ВОВ, участников войны в Афганистане и конфликта в Донбассе, в Луганске
Открытие аллеи боевой славы "Три войны" в честь ветеранов ВОВ, участников войны в Афганистане и конфликта в Донбассе, в Луганске
На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, ветераны войны в Афганистане, сотрудники Народной милиции ЛНР, представители власти ЛНР, активисты и неравнодушные жители Луганска. Присутствующие почтили память "погибших в трех войнах" минутой молчания.
"Сегодня, отдавая дань памяти погибшим нашим землякам, мы уверены, что наши дети, наше поколение молодых людей будет достойно нести знамя преданности своей Родине, верности своему народу", - сказала депутат Народного совета, оказавшая активную помощь в реализации проекта, Зинаида Наден.
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