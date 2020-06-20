Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200620/1573236123.html
Аллею боевой славы "Три войны" открыли в Луганске
Аллею боевой славы "Три войны" открыли в субботу в Луганске, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:28
донбасс
луганская народная республика
луганск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573235816_0:186:3092:1925_1400x0_80_0_0_76a0460ab30293aefa339f44c5d2f1c3.jpg
https://ria.ru/20200612/1572862195.html
донбасс
луганская народная республика
луганск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573235816_0:186:3092:1925_1400x0_80_0_0_76a0460ab30293aefa339f44c5d2f1c3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573235816_172:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_415a1891fb0173a000df466d72c2420b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573235816_327:0:2375:2048_1400x0_80_0_0_7c14d664b04f4982a84a57edfd4d8f1e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донбасс, луганская народная республика, луганск, в мире

Аллею боевой славы "Три войны" открыли в Луганске

16:28 20.06.2020
467
© РИА Новости / Potapova OlesiaОткрытие аллеи боевой славы "Три войны" в честь ветеранов ВОВ, участников войны в Афганистане и конфликта в Донбассе, в Луганске
Открытие аллеи боевой славы Три войны в честь ветеранов ВОВ, участников войны в Афганистане и конфликта в Донбассе, в Луганске
© РИА Новости / Potapova Olesia
ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Аллею боевой славы "Три войны" открыли в субботу в Луганске, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня очень знаковое событие. Мы открываем аллею боевой славы "Три войны" защитникам Отечества. Мы решили увековечить память поколений, которые принимали участие в трех войнах. В их честь высажено 17 елей", - заявил журналистам руководитель Артемовской районной организации "Союза ветеранов Афганистана Луганщины" Виктор Баюн.
© РИА Новости / Potapova OlesiaОткрытие аллеи боевой славы "Три войны" в честь ветеранов ВОВ, участников войны в Афганистане и конфликта в Донбассе, в Луганске
Открытие аллеи боевой славы Три войны в честь ветеранов ВОВ, участников войны в Афганистане и конфликта в Донбассе, в Луганске
© РИА Новости / Potapova Olesia
Открытие аллеи боевой славы "Три войны" в честь ветеранов ВОВ, участников войны в Афганистане и конфликта в Донбассе, в Луганске
Он уточнил, что каждая ель именная. Четыре высажены в честь фронтовиков, которые освобождали Луганск в феврале 1943 года от немецко-фашистских захватчиков, шесть - в честь луганчан, погибших в Афганистане, и семь - в честь ополченцев и сотрудников Народной милиции ЛНР, погибших во время конфликта в Донбассе.
"Здесь в этом месте сошлись три поколения: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Афганской войны, ветераны событий 2014 года. И это пример того, как надо чтить память подвигов наших отцов, наших дедов, нас и наших современников… Это место, где будем ходить мы, наши дети, наши внуки", - сказал на открытии председатель "Союза ветеранов Афганистана Луганщины" Сергей Шонин.
© РИА Новости / Potapova OlesiaОткрытие аллеи боевой славы "Три войны" в честь ветеранов ВОВ, участников войны в Афганистане и конфликта в Донбассе, в Луганске
Открытие аллеи боевой славы Три войны в честь ветеранов ВОВ, участников войны в Афганистане и конфликта в Донбассе, в Луганске
© РИА Новости / Potapova Olesia
Открытие аллеи боевой славы "Три войны" в честь ветеранов ВОВ, участников войны в Афганистане и конфликта в Донбассе, в Луганске
На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, ветераны войны в Афганистане, сотрудники Народной милиции ЛНР, представители власти ЛНР, активисты и неравнодушные жители Луганска. Присутствующие почтили память "погибших в трех войнах" минутой молчания.
"Сегодня, отдавая дань памяти погибшим нашим землякам, мы уверены, что наши дети, наше поколение молодых людей будет достойно нести знамя преданности своей Родине, верности своему народу", - сказала депутат Народного совета, оказавшая активную помощь в реализации проекта, Зинаида Наден.
Автопробег к Дню России в Луганске
12 июня, 17:08
В Луганске в честь Дня России прошел автопробег
4500103
Обсудить 0
ДонбассЛуганская Народная РеспубликаЛуганскВ мире
Рекомендуем
Дмитрий Песков
Песков назвал ситуацию с урегулированием в Донбассе потенциально опасной
КПП в Донбассе
В ЛНР обвинили украинских журналистов в подготовке постановочных сюжетов
Дмитрий Песков
Песков рассказал, как Путин принимал решение о параде 24 июня
Президент США Дональд Трамп
Трамп не будет требовать от своих сторонников надевать маски на митинге
Автомобиль украинской полиции в Киеве
На Украине в Виннице открылась платная камера СИЗО
Певец Николай Басков
Сильно похудевший Басков поразил россиян
Атомный ледокол
Эксперт рассказал, чем защищена Россия от удара США через Северный полюс
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
В Германии у 1029 сотрудников мясокомбината подтвердили коронавирус
Полицейские в Сиэтле
На пляже в Сиэтле нашли мешки с человеческими останками
Связки бананов
Смертельно опасно: названы продукты, которые нельзя есть с бананами
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому
Многофункциональное малое гидрографическое судно Николай Скосырев проекта 19910 для гидрографической службы Военно-морского флота РФ во время спуска на воду
В состав Северного флота войдет гидрографическое судно "Николай Скосырев"
Двухметровая статуя Владимира Ленина установлена в городе Гельзенкирхен по инициативе Максистско-ленинской партии Германии
В Германии появился памятник Ленину
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посол России сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне
Автомобиль скорой помощи в Иране
В Иране два маленьких ребенка умерли в закрытой машине в жару
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10СМИ: на митинге Трампа не соблюдали рекомендации по борьбе с COVID-19
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
Лента новостейМолния