ЦОДД сообщил о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Столичный центр организации дорожного движения сообщает о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений в связи с дождем.

"На улице Подольских Курсантов в районе д.26 и в Булатниковском проезде возле железнодорожной станции "Бирюлево-товарная" подтопило. Перекрыто движение в обоих направлениях. Объезжайте", - говорится в Twitter ЦОДД.

Востряковский проезд владение 6, строение 46. Здесь тоже скопление дождевой воды на проезжей части. Движение перекрыто. Заранее постройте маршрут. https://t.co/5mUsjFkfkW pic.twitter.com/66d5rcQu6p — ЦОДД (@gucodd) June 20, 2020

Также сообщается о скоплении дождевой воды на проезжей части по адресу Востряковский проезд владение 6, строение 46.

"Здесь тоже скопление дождевой воды на проезжей части. Движение перекрыто. Заранее постройте маршрут", - говорится в сообщении.