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ЦОДД сообщил о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений
Столичный центр организации дорожного движения сообщает о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений в связи с дождем. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:52
михаил леус
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
михаил леус, центр организации дорожного движения (цодд), москва

ЦОДД сообщил о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений

15:52 20.06.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПоследствия ливневых дождей в Москве
Последствия ливневых дождей в Москве
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Последствия ливневых дождей в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Столичный центр организации дорожного движения сообщает о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений в связи с дождем.
"На улице Подольских Курсантов в районе д.26 и в Булатниковском проезде возле железнодорожной станции "Бирюлево-товарная" подтопило. Перекрыто движение в обоих направлениях. Объезжайте", - говорится в Twitter ЦОДД.
Также сообщается о скоплении дождевой воды на проезжей части по адресу Востряковский проезд владение 6, строение 46.
"Здесь тоже скопление дождевой воды на проезжей части. Движение перекрыто. Заранее постройте маршрут", - говорится в сообщении.
Раннее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в субботу в Москве ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные дожди с градом.
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Михаил ЛеусЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)Москва
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