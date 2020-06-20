Путин назвал систему здравоохранения важнейшим приоритетом

"Именно тогда в поликлиники, больницы начали поступать новое оборудование, новая техника, без которой, кстати говоря, и в период эпидемии было бы не обойтись. И этот стратегический приоритет мы выдерживали, несмотря на любые текущие, в том числе очень сложные финансовые и экономические обстоятельства", - сказал Путин на встрече с медицинскими работниками.