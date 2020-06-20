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Путин назвал систему здравоохранения важнейшим приоритетом
Развитие системы здравоохранения является важнейшим приоритетом, несмотря на любые текущие обстоятельства, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:49
россия
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, владимир путин, общество

Путин назвал систему здравоохранения важнейшим приоритетом

15:48 20.06.2020 (обновлено: 15:49 20.06.2020)
140
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 20 июня – РИА Новости. Развитие системы здравоохранения является важнейшим приоритетом, несмотря на любые текущие обстоятельства, заявил президент России Владимир Путин.
Президент напомнил, что еще в начале двухтысячных годов, когда начали реализовываться первые национальные проекты, ключевым среди них был проект, направленный на развитие здравоохранения.
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Голикова заявила, что модернизация здравоохранения будет продолжена
"Именно тогда в поликлиники, больницы начали поступать новое оборудование, новая техника, без которой, кстати говоря, и в период эпидемии было бы не обойтись. И этот стратегический приоритет мы выдерживали, несмотря на любые текущие, в том числе очень сложные финансовые и экономические обстоятельства", - сказал Путин на встрече с медицинскими работниками.
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РоссияВладимир ПутинОбщество
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