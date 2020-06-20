https://ria.ru/20200620/1573234362.html
Путин назвал систему здравоохранения важнейшим приоритетом
Развитие системы здравоохранения является важнейшим приоритетом, несмотря на любые текущие обстоятельства, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:48
2020-06-20T15:49
россия
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200620/1573232722.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество