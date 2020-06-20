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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573232722.html
Голикова заявила, что модернизация здравоохранения будет продолжена
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что модернизация здравоохранения продолжится со следующего года, если позволит ситуация с коронавирусом. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T18:42
распространение нового коронавируса
россия
татьяна голикова
экономика
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Перевожу с чиновничьей мовы. "Сокращение бюджетов на здравохранение будет продолжено. Медицина для пациентов должна быть дорогой и доступна только нашей ылите - всё как у наших хозяев, в Империи Лжи. Мы в ЕдимРоссию поняли, что можно не опасаться нехватки коек в последующие эпидемии. Снова запрём народ под домашний арест. Так даже лучше - пусть привыкают к цифровому концлагерю. Это же модерново!"
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353
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572882911_0:180:3195:1977_1400x0_80_0_0_250db34d3b452ad41b3e2ba340730476.jpg
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РИА Новости
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60
россия, татьяна голикова, экономика

Голикова заявила, что модернизация здравоохранения будет продолжена

15:04 20.06.2020 (обновлено: 18:42 20.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что модернизация здравоохранения продолжится со следующего года, если позволит ситуация с коронавирусом.
"Если все эпидемиологически будет благополучно, то с 1 января 2021 года мы приступим к этой работе, обновим те программы, которые представили регионы", - сказала Голикова на встрече президента с медработниками.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
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5712932
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Распространение нового коронавирусаРоссияТатьяна ГоликоваЭкономика
Популярные комментарии
Перевожу с чиновничьей мовы. "Сокращение бюджетов на здравохранение будет продолжено. Медицина для пациентов должна быть дорогой и доступна только нашей ылите - всё как у наших хозяев, в Империи Лжи. Мы в ЕдимРоссию поняли, что можно не опасаться нехватки коек в последующие эпидемии. Снова запрём народ под домашний арест. Так даже лучше - пусть привыкают к цифровому концлагерю. Это же модерново!"
20 июня, 15:13
Мишка О!
1030101
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