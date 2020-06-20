https://ria.ru/20200620/1573232722.html
Голикова заявила, что модернизация здравоохранения будет продолжена
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что модернизация здравоохранения продолжится со следующего года, если позволит ситуация с коронавирусом. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:04
2020-06-20T18:42
распространение нового коронавируса
россия
татьяна голикова
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572882911_0:180:3195:1977_1400x0_80_0_0_250db34d3b452ad41b3e2ba340730476.jpg
https://ria.ru/20200620/1573235049.html
Мишка О!
Перевожу с чиновничьей мовы. "Сокращение бюджетов на здравохранение будет продолжено. Медицина для пациентов должна быть дорогой и доступна только нашей ылите - всё как у наших хозяев, в Империи Лжи. Мы в ЕдимРоссию поняли, что можно не опасаться нехватки коек в последующие эпидемии. Снова запрём народ под домашний арест. Так даже лучше - пусть привыкают к цифровому концлагерю. Это же модерново!"
15
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572882911_0:180:3195:1977_1400x0_80_0_0_250db34d3b452ad41b3e2ba340730476.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572882911_464:0:3195:2048_1400x0_80_0_0_13237bb78345bb1b268671f01221a869.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572882911_863:0:2911:2048_1400x0_80_0_0_18dfed3af5c332c4540df3cabc99cc4e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна голикова, экономика