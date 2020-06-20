В Пензенской области 11 детей заразились коронавирусом за сутки

"Оперативная информация на 20 июня. Число подтвержденных случаев COVID-19 - 4224. Новых выявленных - 73. Пациенты-дети: 14 лет; пять лет; семь лет; один год; один год; 13 лет; один год; три года; пять лет; два года; 14 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.