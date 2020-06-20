В Пензенской области 11 детей заразились коронавирусом за сутки

САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости. Одиннадцать детей есть среди 73 выявленных заразившихся коронавирусом в Пензенской области, общее число зараженных инфекцией увеличилось до 4224, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная информация на 20 июня. Число подтвержденных случаев COVID-19 - 4224. Новых выявленных - 73. Пациенты-дети: 14 лет; пять лет; семь лет; один год; один год; 13 лет; один год; три года; пять лет; два года; 14 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что по 12 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Пензе и Мокшанском районе, 10 - в Колышлейском, по девять - в Лопатинском и Башмаковском, четыре - в Нижнеломовском, по три - в Белинском, Пачелмском районах области и в ЗАТО город Заречный, по два - в Земетчинском и Тамалинском, по одному - в Каменском, Бессоновском, Пензенском и Спасском районах области.
Всего в области скончались 34 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 3667.
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