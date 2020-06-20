Путин: Дагестан в борьбе с коронавирусом вправе рассчитывать на поддержку

Президент РФ Владимир Путин во время совещания о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Дагестан в ситуации с Дагестан в ситуации с коронавирусом вправе рассчитывать на поддержку всей страны, заявил президент России Владимир Путин

В ходе встречи с медицинскими работниками Путин пообщался с представителями Дагестана. Он отметил, что знает, как непросто пришлось медработникам "в первые недели распространения коронавируса".

"Что касается сложных моментов в жизни дагестанского народа, то… Дагестан вправе рассчитывать на такую поддержку всей страны", - сказал Путин. Президент напомнил, что когда республика столкнулась с нападением международных террористов, то дагестанский народ встал на защиту не только своих интересов, но и всей страны.

"И страна должна отвечать республике поддержкой тогда, когда она сталкивается с проблемами подобного рода", - отметил глава государства. При этом он добавил, что РФ благодаря медицинским работникам пройдет через испытания пандемии коронавируса достойно.