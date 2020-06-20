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Twitter заблокировал отредактированное видео, которым поделился Трамп
Социальная сеть Twitter закрыла доступ к отредактированному под телеканал CNN видеоролику, которым поделился в своем микроблоге президент США Дональд Трамп, в... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:55
дональд трамп
cnn (телеканал)
сша
twitter
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дональд трамп, cnn (телеканал), сша, twitter, в мире

Twitter заблокировал отредактированное видео, которым поделился Трамп

14:55 20.06.2020
2856
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Социальная сеть Twitter закрыла доступ к отредактированному под телеканал CNN видеоролику, которым поделился в своем микроблоге президент США Дональд Трамп, в связи с тем, что на этот файл поступила жалоба от правообладателя.
Видеоролик, которым поделился президент, выглядит как фрагмент трансляции телеканала CNN. На нем показано, как темнокожий малыш убегает от белого. Фрагмент сопровождается титрами: "Испуганный малыш убегает от ребенка-расиста". Далее авторы ролика обвиняют "фейковые" СМИ в распространении ложной информации и показывают, "как все было на самом деле". Ранее Twitter пометил это видео как "специально обработанный медиафайл" и добавил к нему информацию о том, что ролик был "отредактирован и смонтирован с "фейковыми" титрами CNN".
Видеоролик, опубликованный президентом США Дональдом Трампом в Twitter и помеченный специальным предупреждающим знаком
Видеоролик, опубликованный президентом США Дональдом Трампом в Twitter и помеченный специальным предупреждающим знаком
Видеоролик, опубликованный президентом США Дональдом Трампом в Twitter и помеченный специальным предупреждающим знаком
Сейчас при попытке воспроизвести это видео Twitter показывает сообщение: "Этот медиафайл заблокирован в связи с жалобой правообладателя".
Ранее Трамп подписал указ, который призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Сервис микроблогов Twitter назвал этот указ "реакционным и политически ангажированным". В своем заявлении Twitter ссылается на секцию 230 американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года, которая гарантирует, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.
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Причиной появления упомянутого документа стал конфликт Трампа с Twitter. Ранее соцсеть Twitter обозначила одно из сообщений Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок со ссылкой на статью, где говорится, что президент солгал. Трамп в ответ пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. Соцсети заявляют, что не подавляют чьи-либо точки зрения, хотя удаляют или блокируют контент, противоречащий их правилам.
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Дональд ТрампCNN (телеканал)СШАTwitterВ мире
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