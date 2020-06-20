Twitter заблокировал отредактированное видео, которым поделился Трамп

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Социальная сеть Twitter закрыла доступ к отредактированному под телеканал CNN видеоролику, которым поделился в своем микроблоге президент Социальная сеть Twitter закрыла доступ к отредактированному под телеканал CNN видеоролику, которым поделился в своем микроблоге президент США Дональд Трамп , в связи с тем, что на этот файл поступила жалоба от правообладателя.

Видеоролик, которым поделился президент, выглядит как фрагмент трансляции телеканала CNN. На нем показано, как темнокожий малыш убегает от белого. Фрагмент сопровождается титрами: "Испуганный малыш убегает от ребенка-расиста". Далее авторы ролика обвиняют "фейковые" СМИ в распространении ложной информации и показывают, "как все было на самом деле". Ранее Twitter пометил это видео как "специально обработанный медиафайл" и добавил к нему информацию о том, что ролик был "отредактирован и смонтирован с "фейковыми" титрами CNN".

Видеоролик, опубликованный президентом США Дональдом Трампом в Twitter и помеченный специальным предупреждающим знаком Видеоролик, опубликованный президентом США Дональдом Трампом в Twitter и помеченный специальным предупреждающим знаком

Сейчас при попытке воспроизвести это видео Twitter показывает сообщение: "Этот медиафайл заблокирован в связи с жалобой правообладателя".

Ранее Трамп подписал указ, который призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Сервис микроблогов Twitter назвал этот указ "реакционным и политически ангажированным". В своем заявлении Twitter ссылается на секцию 230 американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года, которая гарантирует, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.