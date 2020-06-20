https://ria.ru/20200620/1573231807.html
В центре Москвы сняли ограничения движения из-за подготовки к параду
Ограничения движения по дорогам в центре Москвы из-за подготовки к параду Победы в субботу сняты, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:39
2020-06-20T14:39
парад победы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573225481_0:276:2959:1940_1400x0_80_0_0_b5660b041292dc541f4e6345fbc20f4b.jpg
https://ria.ru/20200618/1573113330.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573225481_0:276:2959:1940_1400x0_80_0_0_b5660b041292dc541f4e6345fbc20f4b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573225481_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_e04ff376c20549a27805de22ef3b6cb3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573225481_100:0:2148:2048_1400x0_80_0_0_39b4bc4d919405b9c69f351dd58277a5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парад победы, москва, общество