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В центре Москвы сняли ограничения движения из-за подготовки к параду
Ограничения движения по дорогам в центре Москвы из-за подготовки к параду Победы в субботу сняты, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:39
парад победы
москва
общество
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573225481_0:276:2959:1940_1400x0_80_0_0_b5660b041292dc541f4e6345fbc20f4b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
парад победы, москва, общество

В центре Москвы сняли ограничения движения из-за подготовки к параду

14:39 20.06.2020
168
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВоенная техника во время генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Военная техника во время генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Военная техника во время генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ограничения движения по дорогам в центре Москвы из-за подготовки к параду Победы в субботу сняты, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
Генеральная репетиция военного парада, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в субботу на Красной площади.
"Все ограничения движения сняты", - говорится в сообщении.
Танк Т-14 Армата на ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
18 июня, 13:1575 лет Великой Победы
Ночная репетиция парада Победы в Москве
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