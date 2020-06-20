https://ria.ru/20200620/1573231092.html
Лавров и Чавушоглу по телефону обсудили Ливию, коронавирус и туризм
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону региональные проблемы, в первую очередь Ливию, развитие... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:23
2020-06-20T14:26
россия
мевлют чавушоглу
сергей лавров
мид турции
ливия
турция
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мевлют чавушоглу, сергей лавров, мид турции, ливия, турция, в мире