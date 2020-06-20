Лавров и Чавушоглу по телефону обсудили Ливию, коронавирус и туризм

"Наш министр провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе беседы были обсуждены вопросы туризма, пандемии коронавируса, двухсторонние отношения и региональные проблемы, в первую очередь Ливия", - сказал собеседник агентства.