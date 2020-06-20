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Лавров и Чавушоглу по телефону обсудили Ливию, коронавирус и туризм
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону региональные проблемы, в первую очередь Ливию, развитие... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:26
россия
мевлют чавушоглу
сергей лавров
мид турции
ливия
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в мире
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353
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россия, мевлют чавушоглу, сергей лавров, мид турции, ливия, турция, в мире

Лавров и Чавушоглу по телефону обсудили Ливию, коронавирус и туризм

14:23 20.06.2020 (обновлено: 14:26 20.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
АНКАРА, 20 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону региональные проблемы, в первую очередь Ливию, развитие туризма и пандемию коронавируса, сообщил РИА Новости представитель МИД республики.
"Наш министр провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе беседы были обсуждены вопросы туризма, пандемии коронавируса, двухсторонние отношения и региональные проблемы, в первую очередь Ливия", - сказал собеседник агентства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РоссияМевлют ЧавушоглуСергей ЛавровМИД ТурцииЛивияТурцияВ мире
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