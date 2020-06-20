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В Китае обнародовали текст законопроекта о нацбезопасности в Гонконге
Власти Китая в субботу обнародовали подробности текста законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, подготовленного Постоянным комитетом... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:45
всекитайское собрание народных представителей
пекин
гонконг
китай
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
всекитайское собрание народных представителей, пекин, гонконг, китай, в мире

В Китае обнародовали текст законопроекта о нацбезопасности в Гонконге

14:22 20.06.2020 (обновлено: 15:45 20.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с набережной на Гонконг
Вид с набережной на Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид с набережной на Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 20 июн – РИА Новости. Власти Китая в субботу обнародовали подробности текста законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, подготовленного Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (главным законодательным органом Китая).
В пятницу законопроект был представлен на рассмотрение ПК ВСНП, однако по итогам завершившегося в субботу в Пекине трехдневного заседания, в списке одобренных законопроектов он не числился. Согласно данным источников газеты South China Morning Post, голосование по итоговому варианту законопроекта о национальной безопасности в Гонконге может состояться в ближайшие недели на специальном заседании.
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Законопроект, который еще на стадии предложения вызвал шквал критики и недовольства среди антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, состоит из шести глав, которые в свою очередь делятся на 66 статей. Главы, в частности, включают общие положения, обязанности и механизмы по обеспечению национальной безопасности Гонконга, преступления и наказания, определения подсудности и порядок правоприменения, есть глава, касающаяся учреждения центрального правительства Китая по вопросам поддержания национальной безопасности в Гонконге, и дополнительные положения.
Сообщается, что в тексте законопроекта четко оговаривается основные обязательства центрального правительства Китая по вопросам, связанным с национальной безопасностью, а также конституционная ответственность Гонконга за поддержание национальной безопасности.
В законопроекте обозначены четкие правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
Отмечается, что после того, как текст законопроекта был подготовлен, соответствующие ведомства специально запросили мнения правительства Гонконга, тщательно изучили все высказанные мнения и предложения, полностью учли реальную ситуацию в Гонконге. Текст законопроекта неоднократно пересматривался и совершенствовался.
В тексте законопроекта говорится, что центральное правительство Китая создаст в Гонконге управление по обеспечению национальной безопасности. В обязанности нового ведомства войдут анализ и изучение ситуации в области национальной безопасности в специальном административном районе, составление рекомендаций и мнений по основной стратегии и политике в сфере обеспечения нацбезопасности, а также наблюдение, координация, руководство и поддержка Гонконга в реализации обязательств по обеспечению нацбезопасности. Вместе с тем, ведомство будет собирать и анализировать разведывательную информацию, а также в соответствии с законом вести уголовные дела, связанные с угрозой национальной безопасности.
Помимо прочего, управление должно создать координационный механизм с правоохранительными и судебными органами Гонконга для оперативного обмена информацией и координации действий. Подчеркивается, что орган центрального правительства будет обладать юрисдикцией по крайне малому количеству дел, это будут лишь дела, касающиеся непосредственно угрозы национальной безопасности.
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В свою очередь, Гонконг должен создать комитет по обеспечению национальной безопасности, который непосредственно будет отвечать за работу по поддержанию нацбезопасности, и будет находиться под контролем центрального правительства и должен будет ему отчитываться. Комитет будет анализировать ситуацию, планировать работу и формулировать политику в области обеспечения национальной безопасности Гонконга. Также комитет должен будет координировать основную работу по поддержанию национальной безопасности в Гонконге.
Председателем комитета станет глава администрации Гонконга, в него войдут также министры финансов, юстиции, общественной безопасности, главы полицейского и таможенного управлений.
В соответствии с новым законопроектом, глава администрации Гонконга также будет назначать судей для рассмотрения дел, касающихся преступлений, угрожающих национальной безопасности.
Помимо этого, полицейское управление города также создаст новое спецподразделение по обеспечению нацбезопасности.
Указано, что за исключением особых ситуаций, все судебно-процессуальные действия по соответствующим делам, включая возбуждение уголовного дела и проведение расследования, уголовное разбирательство, привлечение к судебной ответственности, исполнение наказания, должны проводиться под юрисдикцией специального административного района Гонконг. Для этого будут применяться указанный законопроект и местные законы Гонконга.
Законопроектом предусмотрена презумпция невиновности, то есть, любое лицо считается невиновным, пока его вина не доказана и не установлена вступившим в законную силу приговором суда. Любой человек, подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления, имеет право на защиту и другие процессуальные права. Лицо, которое уже было признано виновным или оправдано судом, не может повторно привлекаться к судебной ответственности за то же самое преступление.
Особо подчеркивается, что при осуществлении деятельности по обеспечению национальной безопасности необходимо уважать и соблюдать права и свободы человека в соответствии с положениями Основного закона Гонконга, Международным пактом о гражданских и политических правах и Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах. В частности, необходимо уважать и соблюдать свободу слова, свободу печати и средств массовой информации, свободу ассоциации с другими, свободу собраний, шествий и демонстраций.
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Всекитайское собрание народных представителейПекинГонконгКитайВ мире
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