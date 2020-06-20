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В Бельгии за сутки зафиксировали две смерти от COVID-19
Два человека с диагнозом или подозрением на коронавирус скончались в Бельгии за минувшие сутки (накануне зафиксировали 12 смертей), общее количество летальных... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:57
2020-06-20T13:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бельгия
в мире
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коронавирус covid-19, бельгия, в мире
БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости.
Два человека с диагнозом или подозрением на коронавирус скончались в Бельгии
за минувшие сутки (накануне зафиксировали 12 смертей), общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 696, сообщил в субботу бельгийский институт здравоохранения Sciensano.
Число заболевших коронавирусом за сутки составило 74 человек (против 128 накануне), всего с середины марта заболели 60 550 человек из числа протестированных (более одного миллиона человек).
Сообщается, что госпитализированы 20 пациентов с коронавирусом, выписались 42 выздоровевших.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф