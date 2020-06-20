В Карабахе выявили один новый случай заражения коронавирусом

ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у одного жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 97, еще пять человек выздоровели, сообщили в субботу в информационном штабе, созданном в условиях объявленной в Карабахе чрезвычайной ситуации.
Власти непризнанной республики по состоянию на 19 июня сообщали о 96 подтвержденных случаях COVID-19 и 58 выздоровевших пациентах.
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) коронавирус выявлен у 97 граждан. Излечились 63 пациента", - говорится в сообщении на странице штаба в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы 78 жителей, проведен 1571 тест.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июля. Президент непризнанной республики Араик Арутюнян заявил, что отрицательный тест на коронавирус станет обязательным условием для въезда в Карабах.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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