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Распространение нового коронавируса
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В Карабахе выявили один новый случай заражения коронавирусом
Коронавирус выявлен еще у одного жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 97, еще пять человек РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:49
распространение нового коронавируса
араик арутюнян
коронавирус covid-19
нагорный карабах
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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араик арутюнян, коронавирус covid-19, нагорный карабах, в мире

В Карабахе выявили один новый случай заражения коронавирусом

13:49 20.06.2020
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Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у одного жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 97, еще пять человек выздоровели, сообщили в субботу в информационном штабе, созданном в условиях объявленной в Карабахе чрезвычайной ситуации.
Власти непризнанной республики по состоянию на 19 июня сообщали о 96 подтвержденных случаях COVID-19 и 58 выздоровевших пациентах.
В окрестностях города Шуши самопровозглашенной Республики Нагорный Карабах
19 июня, 20:18Распространение нового коронавируса
Число случаев коронавируса в Карабахе достигло 96
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) коронавирус выявлен у 97 граждан. Излечились 63 пациента", - говорится в сообщении на странице штаба в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы 78 жителей, проведен 1571 тест.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июля. Президент непризнанной республики Араик Арутюнян заявил, что отрицательный тест на коронавирус станет обязательным условием для въезда в Карабах.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАраик АрутюнянКоронавирус COVID-19Нагорный КарабахВ мире
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