В Карабахе выявили один новый случай заражения коронавирусом

Власти непризнанной республики по состоянию на 19 июня сообщали о 96 подтвержденных случаях COVID-19 и 58 выздоровевших пациентах.

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) коронавирус выявлен у 97 граждан. Излечились 63 пациента", - говорится в сообщении на странице штаба в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы 78 жителей, проведен 1571 тест.