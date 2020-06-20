В городах и райцентрах Татарстана отменили сабантуй

"Сохраняются большие риски, поэтому принято решение, согласно которому мы не будем проводить Сабантуй в городах, районных центрах и крупных поселениях. Но в сельских населенных пунктах мы разрешаем проведение, если будет принято соответствующее решение местных органов власти и с учетом мнения населения", - процитировала Галимова слова Минниханова.

"Наиболее правильный Сабантуй – это деревенский, истинный праздник… Небольшие мероприятия очень важны. День мы определили – 4 июля. Если на то будет воля населенного пункта, мы такие мероприятия разрешаем проводить. Но с учетом норм и требований Роспотребнадзора" - подчеркнул Минниханов.

Сабантуй – ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ, в Татарстане является праздником республиканского значения. Сабантуй сегодня празднуется в большинстве российских регионов и более чем в 20 странах. Главным и самым популярным видом состязаний на Сабантуе является национальная борьба курэш. Главный батыр Сабантуя получает самый ценный подарок праздника - автомобиль, бытовую технику, а также, согласно традиции, живого барана. Одновременно с борьбой на праздничном майдане соревнуются в подъеме тяжестей – гири (пудовой, двухпудовой), иногда штанги. Среди любимых шуточных состязаний - бег в мешках, бег с ложкой во рту с положенным на нее яйцом, бег с ведрами на коромысле, бой мешками на бревне, битье глиняных горшков с завязанными глазами. Популярны также перетягивание каната, лазанье на высокий гладкий столб, наверху которого подвешен приз.