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В городах и райцентрах Татарстана отменили сабантуй
Татарский национальный праздник Сабантуй из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации в этом году не будет проводиться в городах, райцентрах и крупных... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:32
коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество

В городах и райцентрах Татарстана отменили сабантуй

13:31 20.06.2020 (обновлено: 13:32 20.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастницы гуляний на празднике "Сабантуй"
Участницы гуляний на празднике Сабантуй
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Участницы гуляний на празднике "Сабантуй". Архивное фото
КАЗАНЬ, 20 июн - РИА Новости. Татарский национальный праздник Сабантуй из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации в этом году не будет проводиться в городах, райцентрах и крупных поселениях Татарстана, может состояться только в сёлах по решению местных властей, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова со ссылкой на Рустама Минниханова.
"Сохраняются большие риски, поэтому принято решение, согласно которому мы не будем проводить Сабантуй в городах, районных центрах и крупных поселениях. Но в сельских населенных пунктах мы разрешаем проведение, если будет принято соответствующее решение местных органов власти и с учетом мнения населения", - процитировала Галимова слова Минниханова.
Глава республики отметил, что сельские Сабантуи – это небольшие праздники на природе, и они тоже должны быть организованы с учетом всех требований и по согласованию с Роспотребнадзором.
"Наиболее правильный Сабантуй – это деревенский, истинный праздник… Небольшие мероприятия очень важны. День мы определили – 4 июля. Если на то будет воля населенного пункта, мы такие мероприятия разрешаем проводить. Но с учетом норм и требований Роспотребнадзора" - подчеркнул Минниханов.
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2 марта, 13:30
Новую трассу Москва-Казань предлагали назвать "Сабантуй" и "Эчпочмак"
Сабантуй – ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ, в Татарстане является праздником республиканского значения. Сабантуй сегодня празднуется в большинстве российских регионов и более чем в 20 странах. Главным и самым популярным видом состязаний на Сабантуе является национальная борьба курэш. Главный батыр Сабантуя получает самый ценный подарок праздника - автомобиль, бытовую технику, а также, согласно традиции, живого барана. Одновременно с борьбой на праздничном майдане соревнуются в подъеме тяжестей – гири (пудовой, двухпудовой), иногда штанги. Среди любимых шуточных состязаний - бег в мешках, бег с ложкой во рту с положенным на нее яйцом, бег с ведрами на коромысле, бой мешками на бревне, битье глиняных горшков с завязанными глазами. Популярны также перетягивание каната, лазанье на высокий гладкий столб, наверху которого подвешен приз.
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Коронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Рустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
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