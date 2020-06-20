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Власти Петербурга просят наградить ветерана за сбор денег для медиков
Администрация Невского района Санкт-Петербурга ходатайствует о награждении знаком отличия "За благодеяние" ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:09
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"Истории Зинаиды": акция ветерана по сбору средств для врачей с COVID-19
"Истории Зинаиды": акция ветерана по сбору средств для врачей с COVID-19
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елизавета глинка, иосиф кобзон, санкт-петербург, общество

Власти Петербурга просят наградить ветерана за сбор денег для медиков

13:07 20.06.2020 (обновлено: 13:09 20.06.2020)
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© Истории ЗинаидыВетеран Великой Отечественной войны из Петербурга Зинаида Корнева
Ветеран Великой Отечественной войны из Петербурга Зинаида Корнева
© Истории Зинаиды
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Администрация Невского района Санкт-Петербурга ходатайствует о награждении знаком отличия "За благодеяние" ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Корневой, по чьей инициативе россияне собрали более 4 миллионов рублей в помощь семьям врачей, погибших в борьбе с коронавирусом, сообщает в субботу общественная организация ветеранов войн.
Ранее Корнева рассказывала, что объявила о сборе средств в поддержку заразившихся коронавирусом медиков, а также семей тех врачей, кто погиб от этой инфекции, вдохновившись примером британского ветерана Тома Мура. Если Мур, объявив о сборе средств для помощи национальной системе здравоохранения NHS, 100 раз обошел свой двор до своего 100-летнего юбилея, то Корнева публикует на своем YouTube-канале рассказы о Великой Отечественной войне. Сейчас у ветерана более 14 тысяч подписчиков. Корнева, которой в сентябре исполнится 98 лет, ушла на фронт в 19 лет, служила в войсках ПВО зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина.
"С ходатайством вышел коллектив администрации Невского района Санкт-Петербурга… Награду бабушке Зине предлагается вручить за значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности, сохранение традиций милосердия, безвозмездную помощь, направленную на борьбу с распространением социально опасных заболеваний", - говорится в сообщении на официальной странице ветеранской организации "ВКонтакте".
Районные власти, объясняя свою инициативу, отмечают патриотизм и активную гражданскую позицию Корневой, которая "даже уже в почтенном возрасте рвется помогать нуждающимся". "Такие поступки заслуживают отдельного внимания и подражания со стороны молодого поколения", - отмечает администрация Невского района.
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Знак отличия "За благодеяние" учрежден указом президента РФ в 2012 году. Им награждены более 30 видных российских и зарубежных общественных деятелей, в том числе Елизавета Глинка и Иосиф Кобзон.
Как сообщается на сайте проекта, с начала мая по инициативе Корневой удалось собрать около 4,3 миллионов рублей.
"На сегодняшний день практически все деньги распределены. Помощь отправлена 141 семье из 27 регионов страны. Сбор средств продолжается", - информируют организаторы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕлизавета ГлинкаИосиф КобзонСанкт-ПетербургОбщество
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