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Число жертв коронавируса в Иране превысило 9,5 тысячи
Число жертв коронавируса в Иране превысило 9,5 тысячи, заявила официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:56
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353
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коронавирус covid-19, иран, в мире

Число жертв коронавируса в Иране превысило 9,5 тысячи

12:53 20.06.2020 (обновлено: 12:56 20.06.2020)
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© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране
© Фото : Iranian Red Crescent Society
ТЕГЕРАН, 20 июн – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Иране превысило 9,5 тысячи, заявила официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN она сообщила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2322 новых случая заражения коронавирусом, скончались 115 человек.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 202 584, жертв – 9507. При этом на данный момент выздоровели не менее 161 384 человек.
В Иране уже почти неделю, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИранВ мире
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