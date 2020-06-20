В Крыму позицию Киева по гражданству жителей региона назвали глупостью

"Антону Кориневичу пора не выглядеть глупо и не рассуждать на тему, в которой не компетентен. Те, кто получали российский паспорт, получали гражданство, прежде всего, своей Родины и делали выбор в пользу счастливого и стабильного будущего. Крымчане в 2014 году даже не планировали сохранять двойное гражданство в угоду украинским политикам, прекрасно отдавая себе отчет в том, за что они голосуют", - сказала РИА Новости Гридчина.