https://ria.ru/20200620/1573226957.html
В Крыму позицию Киева по гражданству жителей региона назвали глупостью
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала глупостью заявление киевских властей, что крымчане, несмотря на наличие российских паспортов, остаются... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:37
2020-06-20T12:37
россия
анастасия гридчина
антон кориневич
республика крым
украина
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https://ria.ru/20200620/1573216683.html
https://ria.ru/20200616/1573013794.html
Арсений Новиков
У чубатых это хорошая тема для того, что бы "освоить" бюджетные средства.... Они понимают что Крым это Россия. Но им платят за другое. Поэтому пока платят, будут делать то, что от них хотят.
13
2
россия
республика крым
украина
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анастасия гридчина, антон кориневич, республика крым, украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости.
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
назвала глупостью заявление киевских властей, что крымчане, несмотря на наличие российских паспортов, остаются гражданами Украины
.
Ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич
заявил украинским СМИ, что крымчане остаются гражданами Украины, так как выданные им российские паспорта не имеют никакой юридической силы и не признаются в мире.
"Антону Кориневичу пора не выглядеть глупо и не рассуждать на тему, в которой не компетентен. Те, кто получали российский паспорт, получали гражданство, прежде всего, своей Родины и делали выбор в пользу счастливого и стабильного будущего. Крымчане в 2014 году даже не планировали сохранять двойное гражданство в угоду украинским политикам, прекрасно отдавая себе отчет в том, за что они голосуют", - сказала РИА Новости Гридчина.
По ее словам, Украину связывает с Крымом только некая мифическая административная единица - "Автономная Республика Крым", указанная на их картах.
"Не имея территории, не имея населяющих эту территорию граждан, эта единица продолжает потреблять, "осваивать" и "пилить" налоги жителей Украины для функционирования несуществующей администрации. Все там получают зарплаты, выполняют планы, а "АРК" уже и в природе нет", - подчеркнула Гридчина.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым
и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".