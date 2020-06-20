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В Волгограде подозреваемого в убийстве студента объявили в розыск
Подозреваемого в убийстве 17-летнего студента в Волгограде объявили в федеральный розыск, сообщает в субботу пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:32
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
азербайджан
происшествия
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волгоградская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, азербайджан, происшествия

В Волгограде подозреваемого в убийстве студента объявили в розыск

12:32 20.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 20 июн - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве 17-летнего студента в Волгограде объявили в федеральный розыск, сообщает в субботу пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что ночью 13 июня в центре Волгограда было обнаружено тело 17-летнего студента местного медицинского университета из Азербайджана. Как выяснили следователи, накануне молодой человек был в гостях, и на него напали, когда он возвращался в студенческое общежитие. От многочисленных ножевых ранений молодой человек скончался на месте, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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По информации ведомства, следствию удалось установить подозреваемого в совершении преступления.
"Установлена причастность к особо тяжкому преступлению жителя Советского района областного центра Васильева Виталия Николаевича, 1998 года рождения. Он объявлен в федеральный розыск", - говорится в сообщении СК.
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Следственный комитет России (СК РФ)Волгоградская областьАзербайджанПроисшествия
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