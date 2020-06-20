Косачев: договор по вооружениям должен отвечать интересам России и Китая

"Единственное, что в этом комментарии отвечает реальности - так это констатация места Литвы в современных международных отношениях, определяемого исключительно слепой верностью США и готовностью подыгрывать при любых обстоятельствах. Всё остальное - будет определяться не США и не Литвой. И станет реальностью только если и только тогда, когда будет соответствовать суверенным интересам таких стран, как Россия и Китай", - заявил Косачев.