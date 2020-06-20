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Косачев: договор по вооружениям должен отвечать интересам России и Китая
Соглашение по ядерным вооружениям России, Китая и США если и будет заключено, то только исходя из суверенных интересов Москвы и Пекина, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:25
россия
маршалл биллингсли
договор снв-3
линас линкявичюс
сергей лавров
совет федерации рф
константин косачев
китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, линас линкявичюс, сергей лавров, совет федерации рф, константин косачев, китай, сша, в мире

Косачев: договор по вооружениям должен отвечать интересам России и Китая

12:25 20.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Соглашение по ядерным вооружениям России, Китая и США если и будет заключено, то только исходя из суверенных интересов Москвы и Пекина, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что новое соглашение должно касаться ядерных арсеналов России и Китая, причём полностью охватывать их. Так он прокомментировал предложение главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, отметив, что Литва является сильным союзником НАТО и другом США.
Североатлантическо альянса (НАТО)
4 декабря 2019, 17:03
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"Единственное, что в этом комментарии отвечает реальности - так это констатация места Литвы в современных международных отношениях, определяемого исключительно слепой верностью США и готовностью подыгрывать при любых обстоятельствах. Всё остальное - будет определяться не США и не Литвой. И станет реальностью только если и только тогда, когда будет соответствовать суверенным интересам таких стран, как Россия и Китай", - заявил Косачев.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ - 3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.
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3 декабря 2019, 13:57
США хотят заключить договор о контроле над вооружениями, заявил Трамп
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Обсудить 3
РоссияМаршалл БиллингслиДоговор СНВ-3Линас ЛинкявичюсСергей ЛавровСовет Федерации РФКонстантин КосачевКитайСШАВ мире
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