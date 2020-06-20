Косачев: договор по вооружениям должен отвечать интересам России и Китая

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Соглашение по ядерным вооружениям России, Китая и США если и будет заключено, то только исходя из суверенных интересов Москвы и Пекина, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что новое соглашение должно касаться ядерных арсеналов России и Китая, причём полностью охватывать их. Так он прокомментировал предложение главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, отметив, что Литва является сильным союзником НАТО и другом США.
4 декабря 2019, 17:03В НАТО допустили включение Китая в договор о контроле за вооружениями
"Единственное, что в этом комментарии отвечает реальности - так это констатация места Литвы в современных международных отношениях, определяемого исключительно слепой верностью США и готовностью подыгрывать при любых обстоятельствах. Всё остальное - будет определяться не США и не Литвой. И станет реальностью только если и только тогда, когда будет соответствовать суверенным интересам таких стран, как Россия и Китай", - заявил Косачев.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ - 3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.
3 декабря 2019, 13:57США хотят заключить договор о контроле над вооружениями, заявил Трамп