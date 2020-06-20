Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200620/1573226241.html
На портале госуслуг запустили суперсервис "Поступление в ВУЗ онлайн"
Суперсервис "Поступление в ВУЗ онлайн" запущен на едином портале госуслуг, с его помощью абитуриенты могут подать документы в российские государственные вузы... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:21
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156111/67/1561116762_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_b0b3ff367bec5260bdebebe8f8dfd253.jpg
https://ria.ru/20200620/1573223691.html
https://ria.ru/20200605/1572544181.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156111/67/1561116762_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_b0b3ff367bec5260bdebebe8f8dfd253.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156111/67/1561116762_331:0:3060:2047_1400x0_80_0_0_97f89c08d9f9726ea16de196144ba834.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156111/67/1561116762_684:0:2731:2047_1400x0_80_0_0_ff42969c80de85504e0bfa69ca8d5a27.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), общество

На портале госуслуг запустили суперсервис "Поступление в ВУЗ онлайн"

12:21 20.06.2020
1450
© РИА Новости / Алексей СухоруковЗона доступа к единому порталу государственных услуг
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Зона доступа к единому порталу государственных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Суперсервис "Поступление в ВУЗ онлайн" запущен на едином портале госуслуг, с его помощью абитуриенты могут подать документы в российские государственные вузы без личного посещения приемных комиссий и бумажных заявлений, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ.
С помощью сервиса можно: выбрать вузы для поступления; направить заявление о зачислении с приложением необходимых документов; узнать о датах дополнительных вступительных испытаний; отслеживать свое место в конкурсных списках; управлять согласием на зачисление; внести изменения в заявление; узнать о зачислении, получив уведомление от вуза.
Студенты во время занятий
Вчера, 10:59
В московских колледжах началась приемная кампания
Все функции доступны из личного кабинета пользователям, зарегистрированным на портале, и не требуют очного присутствия абитуриента в вузе.
"Чтобы подать в ВУЗ документы через суперсервис, нужно заполнить заявление о приеме и приложить необходимые документы (копии аттестата об окончании школы, дипломов, свидетельств, подтверждающих индивидуальные достижения, которые учитываются при поступлении). Их можно отсканировать или сфотографировать. Оригинал аттестата в 2020 году для поступления в вуз не нужен. Его необходимо принести в вуз уже после зачисления в течение первого года обучения", - уточняется в сообщении.
Кроме того, в 2020 году документы в вузы можно подать, не дожидаясь результатов ЕГЭ. Результаты экзаменов автоматически будут переданы в вузы.
Если абитуриент сдавал ЕГЭ в предыдущие годы, он может указать это в заявлении.
Постепенно к суперсервису подключатся 54 российских вуза.
Голосование на выборах
5 июня, 19:59Голосование по поправкам в Конституцию
Минкомсвязь запустила посвященный голосованию раздел на портале госуслуг
700013
Обсудить 1
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Общество
Рекомендуем
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения анонсировал заседание Госсовета по образованию
Дом правительства Российской Федерации
Правительство выделит средства на субсидии субъектам МСП из-за COVID-19
Преподаватель проводит онлайн урок в аудитории Национального исследовательского технологического университета МИСиС
Минобрнауки не рассматривает перенос начала учебного года в вузах
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон
Студенты во время занятий
В московских колледжах началась приемная кампания
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского
Единый государственный экзамен
Пересдать ЕГЭ ради лучшего балла в 2020 году будет нельзя
Жители Москвы отдыхают в парке
Власти Москвы опровергли информацию о введении режима изоляции в сентябре
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Связки бананов
Смертельно опасно: названы продукты, которые нельзя есть с бананами
Президент РФ Владимир Путин
Японский эксперт прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне
Варшавское шоссе ушло вод воду из-за ливня
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways
Рейс со 136 россиянами вылетел из Ташкента в Казань
Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Москве выявили 1057 новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10СМИ: на митинге Трампа не соблюдали рекомендации по борьбе с COVID-19
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
Лента новостейМолния