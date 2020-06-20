На портале госуслуг запустили суперсервис "Поступление в ВУЗ онлайн"

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Суперсервис "Поступление в ВУЗ онлайн" запущен на едином портале госуслуг, с его помощью абитуриенты могут подать документы в российские государственные вузы без личного посещения приемных комиссий и бумажных заявлений, говорится в сообщении Суперсервис "Поступление в ВУЗ онлайн" запущен на едином портале госуслуг, с его помощью абитуриенты могут подать документы в российские государственные вузы без личного посещения приемных комиссий и бумажных заявлений, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ

С помощью сервиса можно: выбрать вузы для поступления; направить заявление о зачислении с приложением необходимых документов; узнать о датах дополнительных вступительных испытаний; отслеживать свое место в конкурсных списках; управлять согласием на зачисление; внести изменения в заявление; узнать о зачислении, получив уведомление от вуза.

Все функции доступны из личного кабинета пользователям, зарегистрированным на портале, и не требуют очного присутствия абитуриента в вузе.

"Чтобы подать в ВУЗ документы через суперсервис, нужно заполнить заявление о приеме и приложить необходимые документы (копии аттестата об окончании школы, дипломов, свидетельств, подтверждающих индивидуальные достижения, которые учитываются при поступлении). Их можно отсканировать или сфотографировать. Оригинал аттестата в 2020 году для поступления в вуз не нужен. Его необходимо принести в вуз уже после зачисления в течение первого года обучения", - уточняется в сообщении.

Кроме того, в 2020 году документы в вузы можно подать, не дожидаясь результатов ЕГЭ. Результаты экзаменов автоматически будут переданы в вузы.

Если абитуриент сдавал ЕГЭ в предыдущие годы, он может указать это в заявлении.