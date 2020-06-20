https://ria.ru/20200620/1573226241.html
На портале госуслуг запустили суперсервис "Поступление в ВУЗ онлайн"
Суперсервис "Поступление в ВУЗ онлайн" запущен на едином портале госуслуг, с его помощью абитуриенты могут подать документы в российские государственные вузы... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:21
2020-06-20T12:21
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
общество
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https://ria.ru/20200620/1573223691.html
https://ria.ru/20200605/1572544181.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156111/67/1561116762_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_b0b3ff367bec5260bdebebe8f8dfd253.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), общество
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Суперсервис "Поступление в ВУЗ онлайн" запущен на едином портале госуслуг, с его помощью абитуриенты могут подать документы в российские государственные вузы без личного посещения приемных комиссий и бумажных заявлений, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ
.
С помощью сервиса можно: выбрать вузы для поступления; направить заявление о зачислении с приложением необходимых документов; узнать о датах дополнительных вступительных испытаний; отслеживать свое место в конкурсных списках; управлять согласием на зачисление; внести изменения в заявление; узнать о зачислении, получив уведомление от вуза.
Все функции доступны из личного кабинета пользователям, зарегистрированным на портале, и не требуют очного присутствия абитуриента в вузе.
"Чтобы подать в ВУЗ документы через суперсервис, нужно заполнить заявление о приеме и приложить необходимые документы (копии аттестата об окончании школы, дипломов, свидетельств, подтверждающих индивидуальные достижения, которые учитываются при поступлении). Их можно отсканировать или сфотографировать. Оригинал аттестата в 2020 году для поступления в вуз не нужен. Его необходимо принести в вуз уже после зачисления в течение первого года обучения", - уточняется в сообщении.
Кроме того, в 2020 году документы в вузы можно подать, не дожидаясь результатов ЕГЭ. Результаты экзаменов автоматически будут переданы в вузы.
Если абитуриент сдавал ЕГЭ в предыдущие годы, он может указать это в заявлении.
Постепенно к суперсервису подключатся 54 российских вуза.