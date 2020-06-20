https://ria.ru/20200620/1573225593.html
Банк БРИКС предоставил ЮАР заем для борьбы с коронавирусом
Новый банк развития (НБР) БРИКС решил предоставить Южно-Африканской Республике заем в размере 1 миллиарда долларов на борьбу с распространением коронавируса... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:02
2020-06-20T12:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сергей рябков
форталеза
китай
бразилия
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сергей рябков, форталеза, китай, бразилия, экономика
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Новый банк развития (НБР) БРИКС решил предоставить Южно-Африканской Республике заем в размере 1 миллиарда долларов на борьбу с распространением коронавируса нового типа, сообщается в релизе организации.
В конце мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков
заявил, что Банк развития БРИКС (Бразилия
, Россия, Индия
, Китай
, ЮАР
) готовит кредитные линии для покрытия затрат на борьбу с COVID-19 в странах "пятерки".
"Совет директоров Нового банка развития (НБР) 19 июня 2020 года одобрил предоставление правительству Южно-Африканской Республики займа на сумму в 1 миллиард долларов в рамках программы экстренной помощи в связи с COVID-19", - говорится в заявлении.
Вице-президент банка Чжу Сянь отметил, что средства были предоставлены "в ответ на просьбу и неотложные финансовые потребности правительства ЮАР".
"Помощь банка поможет удовлетворить неотложные потребности ЮАР в сфере здравоохранения, преодолеть пандемию и смягчить социально-экономические последствия для наиболее уязвимых групп населения", - приводятся в заявлении слова вице-президента.
Заем стал третьим подобным в этом году, уточняется в заявлении.
По последним данным, в ЮАР выявлено 87 715 случаев заражения новым коронавирусом. Скончался 1831 заболевший, вылечились 47 825 человек.
Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного в ходе VI Саммита БРИКС в Форталезе
в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Общие активы под управлением банка составляют 100 миллиардов долларов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.