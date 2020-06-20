Банк БРИКС предоставил ЮАР заем для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Новый банк развития (НБР) БРИКС решил предоставить Южно-Африканской Республике заем в размере 1 миллиарда долларов на борьбу с распространением коронавируса нового типа, сообщается в релизе организации.

Китай, В конце мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Банк развития БРИКС ( Бразилия , Россия, Индия ЮАР ) готовит кредитные линии для покрытия затрат на борьбу с COVID-19 в странах "пятерки".

"Совет директоров Нового банка развития (НБР) 19 июня 2020 года одобрил предоставление правительству Южно-Африканской Республики займа на сумму в 1 миллиард долларов в рамках программы экстренной помощи в связи с COVID-19", - говорится в заявлении.

Вице-президент банка Чжу Сянь отметил, что средства были предоставлены "в ответ на просьбу и неотложные финансовые потребности правительства ЮАР".

"Помощь банка поможет удовлетворить неотложные потребности ЮАР в сфере здравоохранения, преодолеть пандемию и смягчить социально-экономические последствия для наиболее уязвимых групп населения", - приводятся в заявлении слова вице-президента.

Заем стал третьим подобным в этом году, уточняется в заявлении.

По последним данным, в ЮАР выявлено 87 715 случаев заражения новым коронавирусом. Скончался 1831 заболевший, вылечились 47 825 человек.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного в ходе VI Саммита БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Общие активы под управлением банка составляют 100 миллиардов долларов.