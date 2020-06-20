В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

Военная техника во время генеральной репетиции парада в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Военная техника во время генеральной репетиции парада в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 75-летия Победы в На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне , сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"В тренировке были задействованы пешие парадные расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации", — говорится в релизе.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, в параде примут участие около 14 тысяч человек. В основном это военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу. Тренировки проводятся в средствах индивидуальной защиты — перчатках и масках.

Всего по Красной площади пройдут более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств. Будут представлены и вооруженные силы бывших республик Советского Союза: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Парадные расчеты прислали также Китай, Монголия и Сербия.

Механизированную колонну составят 234 единицы современной и исторической военной техники. Среди них можно будет увидеть танки Т-14 "Армата", Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты "Курганец-25", реактивную систему залпового огня "Торнадо-С", тяжелую огнеметную систему ТОС-2, береговой ракетный комплекс "Бал".

В воздушной части парада примут участие 75 самолетов и вертолетов.