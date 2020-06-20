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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200620/1573225439.html
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает департамент... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:18
75 лет великой победы
москва
общество
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https://radiosputnik.ria.ru/20200619/1573207432.html
Ну, вот, скоро и закончится карантинная передержка для ветеранов, которые гаранту антураж должны создать.
21
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573225481_0:276:2959:1940_1400x0_80_0_0_b5660b041292dc541f4e6345fbc20f4b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, общество

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

11:57 20.06.2020 (обновлено: 14:18 20.06.2020)
4028
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВоенная техника во время генеральной репетиции парада в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Военная техника во время генеральной репетиции парада в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Военная техника во время генеральной репетиции парада в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
"В тренировке были задействованы пешие парадные расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации", — говорится в релизе.
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Кубинке
19 июня, 19:03
"Поубавит пыл". Повлияет ли погода на проведение Парада Победы в Москве?
По словам министра обороны Сергея Шойгу, в параде примут участие около 14 тысяч человек. В основном это военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу. Тренировки проводятся в средствах индивидуальной защиты — перчатках и масках.
Всего по Красной площади пройдут более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств. Будут представлены и вооруженные силы бывших республик Советского Союза: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Парадные расчеты прислали также Китай, Монголия и Сербия.
Механизированную колонну составят 234 единицы современной и исторической военной техники. Среди них можно будет увидеть танки Т-14 "Армата", Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты "Курганец-25", реактивную систему залпового огня "Торнадо-С", тяжелую огнеметную систему ТОС-2, береговой ракетный комплекс "Бал".
В воздушной части парада примут участие 75 самолетов и вертолетов.
Парад должен был состояться 9 мая, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Теперь он пройдет 24 июня — в день исторического Парада победителей 1945 года.
Ночная репетиция парада Победы в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В первой совместной тренировке на Красной площади приняли участие 40 пеших расчетов и более 230 боевых машин.

Танк Т-14 Армата на ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
1 из 10

В первой совместной тренировке на Красной площади приняли участие 40 пеших расчетов и более 230 боевых машин.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В юбилейном параде будет участвовать историческая, современная и перспективная техника.

Ночная репетиция парада Победы в Москве
2 из 10

В юбилейном параде будет участвовать историческая, современная и перспективная техника.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

По Красной площади во время репетиции прошли танки Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", боевые машины пехоты "Армата", БМП "Курганец-25" , защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 и "Тайфун-ВДВ".

Танк Т-72Б3 на Моховой улице во время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
3 из 10

По Красной площади во время репетиции прошли танки Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", боевые машины пехоты "Армата", БМП "Курганец-25" , защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 и "Тайфун-ВДВ".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Здесь представлены также зенитные ракетные системы С-350 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", машины берегового ракетного комплекса "БАЛ" и другие.

Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4 на Моховой улице во время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
4 из 10

Здесь представлены также зенитные ракетные системы С-350 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", машины берегового ракетного комплекса "БАЛ" и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Более 20 образцов техники принимают участие в параде впервые.

Жители Москвы фотографируют военную технику на Моховой улице время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
5 из 10

Более 20 образцов техники принимают участие в параде впервые.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Военная техника на Моховой улице во время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Военная техника на Моховой улице во время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
6 из 10

Военная техника на Моховой улице во время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Пешая колонна сформирована более чем из 40 парадных расчетов.

Танк Т-90М Прорыв-3 на Тверской улице перед началом ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
7 из 10

Пешая колонна сформирована более чем из 40 парадных расчетов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Среди участников — парадные расчеты военнослужащих иностранных государств.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-СА на ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
8 из 10

Среди участников — парадные расчеты военнослужащих иностранных государств.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Тренировки в этом году проводят в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках.

Танки Т-34-85 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы
9 из 10

Тренировки в этом году проводят в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Еще одна репетиция парада состоится 18 июня, генеральная репетиция — 20-го.

Бронетранспортер БТР-82А проезжает рядом с памятником князю Владимиру на ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
10 из 10

Еще одна репетиция парада состоится 18 июня, генеральная репетиция — 20-го.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 10

В первой совместной тренировке на Красной площади приняли участие 40 пеших расчетов и более 230 боевых машин.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 10

В юбилейном параде будет участвовать историческая, современная и перспективная техника.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 10

По Красной площади во время репетиции прошли танки Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", боевые машины пехоты "Армата", БМП "Курганец-25" , защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 и "Тайфун-ВДВ".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 10

Здесь представлены также зенитные ракетные системы С-350 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", машины берегового ракетного комплекса "БАЛ" и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 10

Более 20 образцов техники принимают участие в параде впервые.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 10

Военная техника на Моховой улице во время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 10

Пешая колонна сформирована более чем из 40 парадных расчетов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 10

Среди участников — парадные расчеты военнослужащих иностранных государств.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 10

Тренировки в этом году проводят в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 10

Еще одна репетиция парада состоится 18 июня, генеральная репетиция — 20-го.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
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Обсудить 11
75 лет Великой ПобедыМоскваОбщество
Популярные комментарии
Ну, вот, скоро и закончится карантинная передержка для ветеранов, которые гаранту антураж должны создать.
20 июня, 13:02
НПНано Печенег
7000014
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