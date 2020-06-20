https://ria.ru/20200620/1573225122.html
ВС Турции сообщили об уничтожении более 700 целей РПК на севере Ирака
Турецкая армия в ходе операции Pençe-Kaplan ("Коготь тигра") на севере Ирака уничтожила более 700 целей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, сообщил... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T11:46
2020-06-20T11:46
минобороны турции
хулуси акар
курдистан (иран)
ирак
турция
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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минобороны турции, хулуси акар, курдистан (иран), ирак, турция, в мире
АНКАРА, 20 июн – РИА Новости.
Турецкая армия в ходе операции Pençe-Kaplan ("Коготь тигра") на севере Ирака
уничтожила более 700 целей запрещенной в Турции
Рабочей партии Курдистана
, сообщил глава минобороны республики Хулуси Акар
в субботу.
"С начала операции Pençe-Kaplan захвачено около 150 пещер террористов, ликвидировано около 160 самодельных взрывных устройств, изъято большое количество боеприпасов, уничтожено более 700 целей террористов", - заявил Акар, слова которого приводит сайт минобороны Турции
.
Отмечается, что Акар и командующие родами войск в течение ночи наблюдали за ходом операции из штаба на границе с Ираком.
В понедельник министерство обороны Турции заявило, что турецкие ВВС провели крупную воздушную операцию на севере Ирака, уничтожив 81 цель запрещенной в Турции РПК. Во вторник турецкая армия приступила к наземной операции с участием артиллерии и спецназа. Объединенное командование ВС Ирака осудило вторжение турецкой авиации, расценив это как нарушение суверенитета страны.
По данным турецкой стороны, после возобновления в июле 2015 года вооруженного конфликта Турции с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции, нейтрализовав за пятилетний период более 10 тысяч членов РПК.